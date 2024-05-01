台灣家庭財富1638萬！眾問「為何我沒有」　專家：數字還被低估了

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家庭財富每戶平均1638萬！覺得太多是錯覺
平均每戶家庭財富為新台幣1638萬元，數字公布後不少網友質疑真實性，多數驚問：「為何我沒有？」何世昌解釋，其實很多網友誤會了，大多數家庭的財富數字應該相去不遠，而網友覺得自己沒有那麼多錢，是因為錢已經變成自己喜歡的樣子了。
台灣家庭有錢是靠房地產累積出來的嗎？
主計總處指出，如將土地按市價重評價，2022年底家庭部門淨值 160.02 兆元，其中
房地產計 51.39 兆元或占 32.11％，人壽保險準備及退休基金準備35.88 兆元或占 22.42％，有價證券426.09 兆元或占 16.30％。這意味這幾年來國民財富增加主要是靠房價上漲而促成的嗎？
何世昌指出，把歷史資料攤開來看，家庭部門平均每戶房地產淨值在2017年為544萬元，2018年為540萬元、2019年為541萬元、2020年為543萬元，到了2021年為551萬元，即2017~2022國富統計中，每戶靠房地產平均增加的財富不到10萬元。
他認為，近幾年國民財富增加的主因，在於有價證券與現金、活儲等項金額的上升所致。在實際上，台灣人會因房價上漲變有錢，但在國富統計資料裡並未顯現這個特質。
專家：台灣人比帳面上更有錢
何世昌指出，近年房價漲很兇，但國民財富房地產淨額卻幾乎在原地踏步，他認為有兩個原因，第一、淨值需扣除房貸，扣除房貸後的房地產淨值相對較少。然而，國內多數房產持有人已繳清房貸，而且就算扣除房貸，理論上房地產淨值也不可能漲那麼少。
第二也是最關鍵的因素，在於「統計方式」。何世昌表示，主計總處統計的土地資產淨值，並非用市值計價，而是採用內政部的「都市地價」作為計算標準。換言之，房地產淨值若採用市價計算的話，國民財富會更為可觀，而台灣人的財富才會更貼近事實。