國中兒蹲展示馬桶上大號！父嗆：才幾歲懂啥　B&Q、IKEA都有案例

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這名爸爸日前在臉書「匿名3公社」發文，揭露國中兒子使用商場衛浴展示間內的展示用馬桶，讓他被店家要求買下馬桶負責一事，氣得反問店家「你們有明確表示展示用馬桶不能使用嗎？兒子才幾歲而已能懂什麼？」貼文引發討論，不少網友都感到傻眼，認為這名爸爸教育有問題，也覺得小孩都上國中了，展示馬桶不能用是常識，但也有人質疑是創作文。
不過，有網友留言指出，之前帶一群學生逛特力屋，學生們也把保險箱玩到鎖起來，害他被店家要求要恢復原狀才能離開，直呼在現在許多學生眼裡，許多誇張行徑似乎都很正常。
英國B&Q展示馬桶曾受害 IKEA展示馬桶都貼警語
事實上，英國B&Q（特力屋）還真的曾經發生小孩在展示馬桶上大號事件，不過，當事人是年僅4歲的小男孩。夫妻倆帶著1歲、3歲女兒與4歲大兒子共3個小孩逛B&Q，沒想到一個轉身拿晾衣繩，大兒子竟脫褲坐上馬桶，而且已經大到一半，無法中斷，最後是爸爸衝回車上拿濕紙巾清理善後，而店員似乎習以為常，還笑著要他們別怪小孩。
而在IKEA，所有的展示馬桶便斗處，都被符合開口形狀的警告標語貼住，上面用中英文清楚寫著「此處僅供展示用 Display only」，就很怕有人當成可以使用的馬桶。當時貼文曾引發討論，網友認為「所有標語背後都有他的來由」，也釣出IKEA前員工現身說：「真的會有人上喔！」