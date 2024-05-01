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國中兒蹲展示馬桶上大號！父嗆：才幾歲懂啥　B&Q、IKEA都有案例

▲一名爸爸帶國中兒子逛商場，兒子在展示馬桶上大號，不滿店家沒貼公告還要求他買下馬桶。圖為示意，非當事馬桶。（示意圖／取自Pexels）
▲一名爸爸帶國中兒子逛商場，兒子在展示馬桶上大號，不滿店家沒貼公告還要求他買下馬桶。圖為示意，非當事馬桶。（示意圖／取自Pexels）

記者徐銘穗/綜合報導

一名爸爸日前帶就讀國中的兒子逛商場，到衛浴展示展時，兒子直接蹲在「展示用馬桶」上大號，店家發現後要求爸爸把被弄髒的馬桶買下來，但爸爸卻認為店家沒貼公告，還說：「兒子才幾歲而已能懂什麼？」事件引發討論，眾人傻眼批評，認為爸爸沒有盡到教育責任。而事實上，類似狀況還真的曾在B&Q和IKEA發生過，因此IKEA會在展示馬桶貼警告標語封住，中英文示警「此處僅供展示用 Display only」。

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國中兒蹲展示馬桶大號　網轟：爸爸教育失敗

這名爸爸日前在臉書「匿名3公社」發文，揭露國中兒子使用商場衛浴展示間內的展示用馬桶，讓他被店家要求買下馬桶負責一事，氣得反問店家「你們有明確表示展示用馬桶不能使用嗎？兒子才幾歲而已能懂什麼？」貼文引發討論，不少網友都感到傻眼，認為這名爸爸教育有問題，也覺得小孩都上國中了，展示馬桶不能用是常識，但也有人質疑是創作文。

不過，有網友留言指出，之前帶一群學生逛特力屋，學生們也把保險箱玩到鎖起來，害他被店家要求要恢復原狀才能離開，直呼在現在許多學生眼裡，許多誇張行徑似乎都很正常。

英國B&Q展示馬桶曾受害　IKEA展示馬桶都貼警語

事實上，英國B&Q（特力屋）還真的曾經發生小孩在展示馬桶上大號事件，不過，當事人是年僅4歲的小男孩。夫妻倆帶著1歲、3歲女兒與4歲大兒子共3個小孩逛B&Q，沒想到一個轉身拿晾衣繩，大兒子竟脫褲坐上馬桶，而且已經大到一半，無法中斷，最後是爸爸衝回車上拿濕紙巾清理善後，而店員似乎習以為常，還笑著要他們別怪小孩。

▲英國4歲小男孩在B&Q展示馬桶便便，爸爸清理大便。（圖／翻攝臉書Cazzy Wazzy）
▲英國4歲小男孩在B&Q展示馬桶便便，爸爸清理大便善後。（圖／翻攝臉書Cazzy Wazzy）
而在IKEA，所有的展示馬桶便斗處，都被符合開口形狀的警告標語貼住，上面用中英文清楚寫著「此處僅供展示用 Display only」，就很怕有人當成可以使用的馬桶。當時貼文曾引發討論，網友認為「所有標語背後都有他的來由」，也釣出IKEA前員工現身說：「真的會有人上喔！」

▲KEA展示馬桶上會以警告標誌貼住。（圖／翻攝路上觀察學院臉書）
▲KEA展示馬桶上會以警告標誌貼住。（圖／翻攝路上觀察學院臉書）

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