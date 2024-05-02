晶華「北投晶泉丰旅」8月登場！5大亮點曝光　客房就有獨立雙湯池

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一、榮獲「黃金級綠建築」規格飯店
北投晶泉丰旅響應國際間重視的永續議題，率先取得「黃金級候選綠建築」證書，建築設計到施工階段，全面導入綠建築標準，減少工程對於環境的衝擊，實踐節能減碳，在綠化量、基地保水、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、水資源及汙水垃圾等七大評估指標上展現優異成績。
北投晶泉丰旅的室內外空間設計匯聚了百年湯泉的人文歷史與大自然景色意象，以「泉、煙、岩、織、浸、紋」六大主題為靈感，展現出獨特的溫泉文化風情。飯店外觀以花岡石灰白色為主調，搭配格柵設計給人細緻且沉穩的感受。大廳則以溫潤的深淺大地色調打造出低調奢華的氛圍感，喚起早期北投三角藺草事業的蓬勃記憶。
二、客房擁獨立雙湯池 部分享三湯池
北投晶泉丰旅擁有94間溫泉客房與套房，以日式禪風結合大地色系設計，牆面點綴著台灣陶藝家手燒蘭花型態陶片。絕大多數的客房都擁有獨立雙湯池，精心設計的景觀套房更可獨享戶外三湯池，舒心泡湯之餘，可盡情欣賞大屯山或北投市區的迷人風光。此外，飯店還擁有22間獨立溫泉湯屋。走出客房，北投晶泉丰旅也設有男女大眾風呂，風呂的設計是以「山」、「壑」為元素，展現大屯山系及磺溪谷的自然風格。
三、引進日本「溫泉入浴指導員」服務
飯店率先引進日本「溫泉入浴指導員」服務，由赴日受訓且擁有合格執照的指導員，解說溫泉知識及泡湯禮節，以溫泉保健為核心。
四、永續健康旅行 注入自然活力能量
北投晶泉丰旅位於泉源路上，交通位置便利，距離新北投捷運站及溫泉商圈僅需步行3分鐘，陽明山國家公園和關渡自然公園也近在咫尺，看準近來更加重視身心靈健康的城市輕旅行，飯店將與日本健康旅遊協會合作推出健康旅遊行程，由專業導覽員將帶房客走進大自然。
五、榮獲世界SPA大獎 沐蘭精緻舒壓療程
北投晶泉丰旅擁有戶外泳池、水療風呂、健身房、以及兒童天地等豐富多元的設施，其中特別引進晶華酒店自創品牌、連續7年榮獲「World SPA Award世界SPA大獎」全台最佳飯店SPA首獎的「沐蘭Wellspring SPA」，為旅客提供精湛的芳療技藝與貼心細膩的服務。
今年將開幕的新渡假飯店還有新北金山凱悅渡假酒店（Hyatt Regency Jinshan Resort），預計第三季登場，業者也已透露各項飯店規格。包含客房將有211間，為和洋禪風客房與套房，基礎房型就已達15坪的寬敞空間，可謂國際品牌酒店之最，每間客房更有獨立陽台與專屬泡湯池，酒店內也同樣另有大眾湯，兩種不同的風格設計、 140坪的超大空間分別位在兩個樓層，入住期間兩天都能使用。
酒店內還有1間全日餐廳、1間大廳酒吧、1間外賣商品櫃，與多元豐富的宴會空間，包含3間會議室、1間大型宴會廳與1座室內婚禮教堂。新北金山凱悅渡假酒店提到，婚禮教堂特色是新人從證婚儀式到宴客，都能在室內完成，完全不用考量雨天備案。且教堂還可容納高達200位賓客觀禮，教堂後方的大片落地窗將陽明山綠意延伸至室內，未來有望成為北台灣最美的婚禮教堂場地。