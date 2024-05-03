好市多「神級洗碗精」斷貨！眾推1替代品：用量超少　露營界大推

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該款洗碗精是來自英國百年大廠，好市多先前6瓶625ml售價489元，換算每100ml約13元。實際上網搜尋，發現如今不只好市多停售，momo、Yahoo購物也都停售，只剩部分蝦皮賣家有售780ml裝綠色液體款，而好市多先前販售的是透明洗碗精。
洗碗精最怕洗不乾淨、會咬手！求救文引發討論，釣出不少家中同樣只剩最後1瓶庫存的會員哀號，大嘆FAIRY洗碗精是有生以來用過最好、最省的洗碗精，期盼好市多能再進貨，也有洗碗精富翁曬出13瓶FAIRY洗碗精，招來不少羨慕留言，更有狂人說：「還好還有庫存3箱！」
不少會員分享自己的替代洗碗精，一滴淨、台酒啤酒花、美樂家等洗碗精都各有支持者。不過，一款來自日本的洗碗精卻在留言處蓋起大樓，一票人狂推「花王珂珂透」，大讚用量少到讓人懷疑，有多款香味可選擇，不少人都買來替代FAIRY洗碗精，而且全聯、家樂福都買得到。
「花王珂珂透洗碗精」號稱是露營界大推好物，用量與清潔力都被不少會員稱讚可媲美，「FAIRY洗碗精」，那麼在價格上呢？記者以好市多先前販售FAIRY洗碗精6瓶625ml售價489元，換算每100ml約13元。
實際在momo購物網、全聯隔日達上搜尋，花王珂珂透洗碗精240ml售價均為79元，換算每100ml約32.9元，是好市多FAIRY洗碗精的2.5倍。不過，在韓國電商酷澎（Coupang）上卻搜出最低價5瓶240ml售價172元，換算每100ml約14.33元，只比好市多FAIRY洗碗精略貴一點點。會員留言評價「台灣一瓶要$79，這麼優惠的價格一定要趕快下單」、「幾滴就洗得很乾淨，CP值高」。