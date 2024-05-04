果繩爆發！他曬全聯餌劑「一堆屍體」　內行水加3物：蒼蠅一起抓

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原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」公開社團，分享使用餌劑消滅家中果蠅的成果，他沒有提及品牌名，但有網友根據她曬出的餌劑外觀，推測應為來自日本、一度被譽為「果蠅神器」，曾有YouTuber實測，2小時捕捉上百隻果蠅，效果驚人。
貼文引發討論，不少用過的網友也分享使用心得，認為超有用，只要放在家中最常看到果蠅出沒的地方，每次用每次都大豐收；但也有人家中的果蠅不買單，苦主哀怨說：「放一整個夏天只來2隻」。
水加家中常見3物 DIY陷阱抓果蠅
事實上，想消滅家中果蠅除了買餌劑外，還可以自製陷阱，只要取一個不要太高、寬口的容器，可用喝剩的外帶紙湯碗，倒入約1/3的水後，再加洗碗精、醋和糖，果蠅聞到味道就會被吸引而來，被淹死。不過，要記得用保鮮膜封起來，並用牙籤在封膜上戳數個小洞，最後放在家中果蠅最常出沒的地方，像是廚房或水果旁，隔天就可以驗收成果了。
果農阿北「萍哥Pinger」也曾分享過不加糖、加快壞的水果與果皮的版本，而他使用的醋是天然果次，同樣也是收穫滿滿。不過，他也提醒，記得洗碗精不要加太多，如果是壓頭式的洗碗精，只要輕壓一下就好，不然果蠅會不敢過來，陷阱就白設了。也有網友分享不加膜的版本，甚至連蒼蠅都一起抓了。
也有網友分享，使用好市多一款299元充電式的「滅蚊神器」，晚上把電蚊拍立在插座上充電，亮起藍色光源直接當「捕蚊燈」用，不只蚊子，連果蠅也一網打盡。
不過，想從根本解決居家果蠅困擾，還得從環境著手，垃圾最好每天丟，不要囤積垃圾，不能冰的水果最好用紗網覆蓋，盡快食用完畢。