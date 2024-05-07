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星巴克、功夫茶買一送一！七盞茶77折　好了啦紅茶冰超大杯買1送1

▲星巴克今「買一送一」，明起母親節「第二杯半價」有星冰樂；功夫茶新品「蜜桃胭脂紅茶買一送一」；七盞茶好友日加LINE「美粒柚惑77折」；好了啦紅茶冰超大杯新店開幕也「買1送1」一覽。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克今「買一送一」，明起母親節「第二杯半價」有星冰樂；功夫茶新品「蜜桃胭脂紅茶買一送一」；七盞茶好友日加LINE「美粒柚惑77折」；好了啦紅茶冰超大杯新店開幕也「買1送1」一覽。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

本週繼續喝咖啡、手搖飲料優惠，星巴克今（7）日爽喝9小時「買一送一」，明起迎接母親節「第二杯半價」有星冰樂；功夫茶新品「蜜桃胭脂紅茶」上市，買一送一喝到媽媽節；七盞茶今5月好友日，加LINE爽喝「美粒柚惑77折」；好了啦紅茶冰超大杯新店開幕也有「買1送1」好康一次整理。

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📌星巴克「買一送一」再喝1天！母親節「第二杯半價」連3天
星巴克好友分享日「買一送一」再喝一天！5月6日至5月7日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

LOVE MOM母親節開喝星巴克「第二杯半價」，5月8日至5月10日至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上/冰熱/口味皆一致的飲料第二杯半價優惠，大家最愛的「星冰樂第二杯半價」可以連續喝3天。提醒大家，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克今起截圖「迪士尼」爽喝「買一送一」連3天，這篇幫你把優惠圖片準備好直接開喝！鶴茶樓、TEA TOP也有「買一送一」好康，一次整理告訴你。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克「買一送一」再喝1天，明起母親節「第二杯半價」有星冰樂，優惠連3天。（圖／記者蕭涵云攝）
📌功夫茶：蜜桃胭脂紅茶「買一送一」！
功夫茶新品「蜜桃胭脂紅茶」上市，清爽耐喝的果香調紅茶迎接夏日，即日起至5月12日「蜜桃胭脂紅茶」全台門市「買一送一」！優惠直接喝到母親節。限到店每人限購2組；5月13日至5月31日買2杯新品還免費送「Carol Meat聯名保冰袋」，超可愛又實用，限到店消費才有；各店數量有限，送完為止。

▲功夫茶「蜜桃胭脂紅茶」新上市「買一送一」喝12天！還送Carol Meat聯名保冰袋。（圖／功夫茶提供）
▲功夫茶「蜜桃胭脂紅茶」新上市「買一送一」！還送Carol Meat聯名保冰袋。（圖／功夫茶提供）
📌七盞茶好友日「美粒柚惑77折」
七盞茶今5月7日好友日，全台門市推出酸甜好喝的「美粒柚惑77折」，以四季春茶加入葡萄柚原汁，柚香豐富不苦澀還吃得到果肉，推薦半糖少冰酸甜度剛好。今天一日限定加LINE爽喝大杯美粒柚惑優惠價58元（原價75元）。提醒大家，限現場消費，不適用於線上點餐、門市外送、第三方外送平台和電話預約；優惠不併用；環保杯可享折扣。

▲七盞茶今5月7日「美粒柚惑77折」好友日優惠。（圖／翻攝自七盞茶FB）
▲七盞茶今5月7日「美粒柚惑77折」好友日優惠。（圖／翻攝自七盞茶FB）
📌好了啦紅茶冰新店開幕！超大杯「買1送1」
「好了啦紅茶冰」近期不少新店開幕，幫大家挖出超大杯「買1送1」好康，林園潭頭店5月8日至5月12日試營運，到店購買指定飲品古早味系列「超大杯第二杯10元」；5月13日正式開幕，到店購買指定飲品古早味系列「超大杯買一送一」。新竹南寮店即日起至5月8日也有開幕「買一送一」優惠，主打超大杯送古早味系列，也可加價選換其他口味。

好了啦紅茶冰林園潭頭店
時間：7:00-20:00
地址：高雄市林園區潭頭路248-1號
電話：07-6414527

好了啦紅茶冰新竹南寮店
時間：9:00-21:00
地址：新竹市東大路四段200號
電話：03-5367-965

▲好了啦紅茶冰新店開幕超大杯「買1送1」。（圖／翻攝自好了啦紅茶冰 超大杯1000cc 官方粉絲團）
▲好了啦紅茶冰新店開幕超大杯「買1送1」。（圖／翻攝自好了啦紅茶冰 超大杯1000cc 官方粉絲團）

爽喝5天！星巴克母親節「買一送一」、星冰樂第二杯半價　萬波8折

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