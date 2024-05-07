星巴克、功夫茶買一送一！七盞茶77折　好了啦紅茶冰超大杯買1送1

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星巴克好友分享日「買一送一」再喝一天！5月6日至5月7日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
LOVE MOM母親節開喝星巴克「第二杯半價」，5月8日至5月10日至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上/冰熱/口味皆一致的飲料第二杯半價優惠，大家最愛的「星冰樂第二杯半價」可以連續喝3天。提醒大家，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌功夫茶：蜜桃胭脂紅茶「買一送一」！
功夫茶新品「蜜桃胭脂紅茶」上市，清爽耐喝的果香調紅茶迎接夏日，即日起至5月12日「蜜桃胭脂紅茶」全台門市「買一送一」！優惠直接喝到母親節。限到店每人限購2組；5月13日至5月31日買2杯新品還免費送「Carol Meat聯名保冰袋」，超可愛又實用，限到店消費才有；各店數量有限，送完為止。
📌七盞茶好友日「美粒柚惑77折」
七盞茶今5月7日好友日，全台門市推出酸甜好喝的「美粒柚惑77折」，以四季春茶加入葡萄柚原汁，柚香豐富不苦澀還吃得到果肉，推薦半糖少冰酸甜度剛好。今天一日限定加LINE爽喝大杯美粒柚惑優惠價58元（原價75元）。提醒大家，限現場消費，不適用於線上點餐、門市外送、第三方外送平台和電話預約；優惠不併用；環保杯可享折扣。
📌好了啦紅茶冰新店開幕！超大杯「買1送1」
「好了啦紅茶冰」近期不少新店開幕，幫大家挖出超大杯「買1送1」好康，林園潭頭店5月8日至5月12日試營運，到店購買指定飲品古早味系列「超大杯第二杯10元」；5月13日正式開幕，到店購買指定飲品古早味系列「超大杯買一送一」。新竹南寮店即日起至5月8日也有開幕「買一送一」優惠，主打超大杯送古早味系列，也可加價選換其他口味。
好了啦紅茶冰林園潭頭店
時間：7:00-20:00
地址：高雄市林園區潭頭路248-1號
電話：07-6414527
好了啦紅茶冰新竹南寮店
時間：9:00-21:00
地址：新竹市東大路四段200號
電話：03-5367-965