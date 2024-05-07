幻の麥當勞動漫包裝開箱！辣味麥克雞塊搭神醬 奶昔大哥杯套好萌
2024台灣麥當勞宇宙來襲，動畫成真的「幻の麥當勞」WcDonald’s限定二次元包裝開箱，漫畫速度感超好玩！而且雞塊神醬又一款，麥當勞明5月8日回歸辣味麥克雞塊搭配「幻の醬」，嗜辣控都嗨了！歡樂送滿額贈的奶昔大哥、漢堡神偷等四大天王「抖陣一起暖心杯套」，雙面不同圖案也好萌，實品一次全曝光。
記者蕭涵云/綜合報導
台灣麥當勞Logo招牌金拱門M變成W，翻轉速食世界成日本動漫裡常見的「ワクドナルド」！曾在《名偵探柯南》、《蠟筆小新》裡出現過的WcDonald’s「W」漢堡薯條，從二次元走入現實生活開吃了。
麥當勞認真找來曾與DC Comics漫畫公司合作的動漫插畫師Acky Bright，擅長大膽強烈風格的黑白線條及細膩筆觸，為麥當勞限定款包裝神還原二次元漫畫風格，「幻の麥當勞」3款紙袋除了有漫畫可看，還以漫畫常見的「集中線」自帶速度感，襯上麥當勞餐點好幽默。全新雞塊盒也很有動漫封面感，幻の醬包裝、薯條盒及中杯冷飲杯上都有「ワクドナルド」好嗨。
大家最期待的還有從二次元世界走出來的神醬「幻の醬」，全新蒜香酸辣醬風味，由生薑、大蒜、醬油、辣椒等食材調製成鮮辣爽口的滋味，酸辣醬吃起來是充滿薑辛味，而且越吃辣感還會堆疊，滿足嗜辣控。而這次還一起回歸辣味麥克雞塊，外層麵衣使用來自印度的Teja辣椒碎片及巴西利葉，雞肉也加了辣椒、白胡椒等辛辣料，單吃就夠辣、搭配「幻の醬」更是熱血爆發嗆辣辛香。
麥當勞還與知名動畫製作公司Studio Pierrot三方合作WcDonald’s「幻の麥當勞」四支風格各異的動漫短劇，民眾可直接到麥當勞官方YouTube或Facebook臉書觀看「手刀爭奪」篇、「浪漫愛情」篇、「機甲保衛」篇、及「奇幻冒險」篇四段動漫，打造魔幻麥當勞美食日常的沉浸式體驗。
台灣「幻の麥當勞」將自5月8日開賣、期間限定供應至6月4日（或售完為止）， 「6塊辣味麥克雞塊」單點66元、經典套餐131元，「10塊辣味麥克雞塊」單點106元、經典套餐171元（價格同經典原味麥克雞塊）；「10塊麥克雞塊」單點106元、經典套餐171元，可任選兩份醬料。凡購買指定產品，即可獲得獨家WcDonald’s「幻の麥當勞」限定包裝，包括幻の醬包裝、麥克雞塊(10塊/6塊)盒、薯條(中/大)、紙袋及中杯冷飲杯。
麥當勞還同時推出四大天王「抖陣一起暖心杯套」，只在歡樂送獨家滿額贈送，5月8日至6月4日（或用完為止），使用麥當勞歡樂送網路訂餐滿350元，即贈「抖陣一起暖心杯套」乙個。提醒大家，每筆訂單限贈乙份，消費金額恕不累計，Uber Eats、foodpanda 均不適用；款式恕不指定，送完為止；同期間於歡樂送網路訂餐並登入麥當勞APP會員帳號，還能享有M Point 2倍送優惠。
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