平凡阿伯「繳稅3000多萬」眼都不眨　她爆遇繳8億的：公司很有名

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金倍倍日前在Threads上發文，分享過往報稅時的奇遇記，印象最深的就是那位「應繳稅額30000多萬元」的阿伯，他看起來平凡無奇，但卻深藏不露，感嘆自己「我只是個繳一兩萬，還想盡辦法扣東扣西的人」。
貼文引發討論，不少金融相關從業人員都跑來留言，分享自己遇過的「報稅大戶」。有人說，曾遇過一名阿伯來開戶，提供的財力證明是一張9000多萬元的稅單，還透露「大家都吃過他賣的壽司」。另人也分享，曾遇過繳稅8億的，也是二話不說直接繳掉，也透露她的公司很有名，身分地位比網紅高很多」。
台灣人有錢程度真的超乎想像！台灣平均家庭財富1638萬
主計總處4月29日公布最新家庭財富分配統計，2021年底平均每戶家庭財富為新台幣1638萬元引發討論，不少人驚問：「為何我沒有？」、「是我壓低平均值」。馨傳不動產智庫執行長何世昌解惑，大家覺得沒有那麼多錢的原因是，錢已經變成自己喜歡的樣子了，而且他認為，家庭平均資產1638萬，這數字肯定低估了。以下說明所得稅計算公式與今年免繳稅的5族群。
所得稅計算公式為何？
📍步驟1：先算所得淨額
所得淨額=所得總額-免稅額-扣除額（標準或列舉2擇1）- 特別扣除額 - 基本生活費差額
📍步驟2：再算應納稅額
應納稅額=所得淨額x適用稅率-累進差額
📍步驟3：最後算要繳多少
應繳（退）稅額=應納稅額-扣繳稅額及可扣抵稅額
5類族群2024免繳所得稅
📍年薪42.3萬元以下的單身族（月薪3萬5250元）
📍年薪84.6萬元以下的雙薪家庭（夫妻每人月薪3萬5250元）
📍年薪105.8萬元以下育有1名5歲以下幼兒的雙薪家庭
📍年薪127萬元以下育有2名5歲以下幼兒的雙薪家庭
📍年薪173.5萬元以下育有2名5歲以下幼兒及1名70歲以上，適用身障及長照扣除的雙薪家庭