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金塊神秘數字「5280」為何？灰狼防守銅牆鐵壁　最強主場遭到破解

▲金塊神秘數字「5280」為何？灰狼防守銅牆鐵壁，破解最強主場優勢。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊神秘數字「5280」為何？灰狼防守銅牆鐵壁，破解最強主場優勢。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

金塊神秘數字「5280」為何？相信有不少球迷注意到，NBA衛冕軍丹佛金塊今（7）日在主場比賽時，身穿的球衣胸前寫了「5280」這個數字，而這個數字其實是金塊主場波爾體育館（Ball Arena）的海拔高度，即5,280英尺（約1.690公尺）。這裡是NBA著名的魔鬼主場，長年以來讓金塊隊擁有聯盟中最佳的主場優勢，不過系列賽前2戰卻遭到明尼蘇達灰狼接連破解，其中關鍵可能在於防守。

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金塊神秘數字「5280」　和洛磯山脈間的連結

其實不僅是球衣，不論是球隊相關的周邊商品，或甚至是在波爾體育館的各處，都能夠看見「5280」這個數字，因為這個數字象徵著金塊和在地人的連結，且這個數字也已經成為一種榮譽的象徵。

美國媒體《AS USA》指出，丹佛人過去一直以自己城市的高海拔為特點，且以此為傲，透過5280這個數字不僅能展現丹佛的特色，也能提醒人們自己來自何處，還有自己和這支球隊、這座城市，甚至洛磯山脈的連結。

另一方面，來自低海拔地區的人們在此活動，可能會出現「高原反應」等各種因高度變化而出現的不適症狀。故此，作為金塊主場的波爾體育館也會為不熟悉高海拔的球隊增添挑戰，因而被稱為客場球隊的惡夢。

灰狼防守＋人員輪替　瓦解最強主場優勢

不過，灰狼近日卻接連在主場擊敗金塊，取得西區次輪系列賽的2：0領先。本賽季能夠搶下西區第3種子的位置，並前進季後賽次輪，灰狼依賴的就是強大的防守能力。強硬的防守之下，金塊難以打出流暢的進攻節奏，自然也無法用盡主場優勢，令灰狼受到高海拔地形的影響

此外，兩方上場時間突破35分鐘的先發球員，灰狼只有Karl-Anthony Towns、Anthony Edwards，而金塊則是有Jamal Murray、Nikola Jokic、Michael Porter Jr.，其中「MPJ」上場時間甚至接近40分鐘。

面對灰狼高張力的防守強度下，金塊輪替球員能扛下的時間又更少，反倒是灰狼板凳Naz Reid、Nickeil Alexander-Walker兩人都上場將近30分鐘，也能減少主力球員的體能負擔，可能是灰狼得以連續2戰攻破「最強主場」的原因之一。

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