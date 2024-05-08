5/8NBA季後賽搶先報／SGA對決Doncic　獨行俠挑戰西區龍頭雷霆

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塞爾提克實力壓倒性勝出 李亦伸看好G1獲勝
塞爾提克首輪以4：1擊敗熱火，他是本季唯一一支取得超過60勝的球隊，在首輪除了G2意外落敗之外，都贏得相當有說服力。而騎士則是激戰到了第7戰才勝出，擊敗年輕的魔術，球隊贏得驚險。
球評李亦伸認為兩隊的競技狀態過於懸殊，就算騎士中鋒Jarrett Allen可以如期傷癒歸隊，但進攻端只靠Donovan Mithcell小打小鬧，終究不可能翻轉對局，因此他預測4：0塞爾提克過關。「騎士現在的狀態和實力，對塞爾提克來說就是塞牙縫，塞爾提克沒有輸的理由。」
雷霆獨行俠看臨場發揮 西區龍頭首戰有優勢
西區第一種子雷霆在首輪橫掃紐奧良鵜鶘，展現出色的攻防戰力，不過獨行俠也擊敗了擁有4名球星的洛杉磯快艇，Luka Doncic和Kyrie Irving的存在讓這支球隊擁有極高的上限，狀態一來有可能擊敗任何球隊。
李亦伸認為，這個系列賽相當接近，要看看雙方球隊的狀態，與核心球員的發揮，以及雷霆隊能否克服欠缺季後賽經驗，才能看出誰能勝出。
5/8NBA季後賽賽程：
克里夫蘭騎士 VS 波士頓塞爾提克G1 早上7：00
達拉斯獨行俠 VS 奧克拉荷馬雷霆G1 早上9：30
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