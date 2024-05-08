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法人買豪宅太麻煩！轉頭改買商辦　士林億級豪辦又賣1戶！已賣6筆

▲欣翰士林官邸今年1月再出現中樓層交易，紡織傳產法人以總價1.35億元入主。（圖／台灣房屋提供）
▲欣翰士林官邸今年1月再出現中樓層交易，紡織傳產法人以總價1.35億元入主。（圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

法人購屋申請制因「假購宿舍真買豪宅」爭議，未來將再度緊縮，豪宅市場剉在等。不過，房仲業者卻觀察，法人購屋採申請制，反而掀起一波商辦熱，捷運士林站旁豪辦「欣翰士林官邸」今年1月再出現中樓層交易，紡織傳產法人以總價1.35億元、單價96.1萬元，買下總面積159.78坪的毛胚屋，這也是去年七月平均條例修法實施之後，「欣翰士林官邸」的第6筆交易。

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「平均地權條例」去年7月上路，限縮私法人購屋採許可制，近期有立委踢爆一人公司假借員工宿舍名義買豪宅，讓內政部再度預告，未來針對私法人購屋，將有3大限制，包括只能買成屋、不能買豪宅、以及公司需成立一年，且員工人數最少為5人。建商擔憂未來只會讓台北豪宅死一片。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，政府管住不管商，反催出法人購置商辦的熱潮，不過多數企業主為求徵才順利和商業往來方便，多會以精華區交通方便的區域，做為購置辦公室的優先選擇。

而士林區並非傳統商辦區域，但「欣翰士林官邸」是知名的億級商辦，因此買方及租客大多為原本就在該區的企業，辦公室舊換新，近年成交的企業包括電子、醫療、科技、手機配件等業者，近期成交單價在95~108萬之間。

▲2024年Q1士林區億級住宅、商辦交易列表。（圖／台灣房屋提供）
▲2024年Q1士林區億級住宅、商辦交易列表。（圖／台灣房屋提供）
觀察士林區的豪宅交易，仍集中在天母地區，台灣房屋集團統計今年目前為止，士林區第一季破億元的豪宅交易有2筆，包括「華固天鑄」高樓層戶，總價3.1億元、單價168.1萬元，共210.93坪，另外還有「天母紘琚」中高樓層戶，成交總價1.94億元、單價118.9萬元，共226.79坪。

台灣房屋朗居天母加盟店店長段瀚璽表示，近年天母的高總價市場交易表現不錯，主要是從去年開始，台灣股匯市場上漲，買方會將手中獲利資金投入不動產，而天母大多是自用的剛性需求，房市以在地客居多，有舊換新、小換大、家長幫子女購屋等的客層，再加上近期北士科的新建案拉抬房價，也進一步增添天母地區的購屋信心。

第一建經研究中心副理張菱育指出，天母是傳統的高級住宅區，區內沒有捷運通過，因此外來消費人潮不多，反形成環境清幽優勢，再加上區內有美國、日僑學校等國際教育環境，也吸引企業家、外商高階主管、外籍人士等的買方在天母置產，房市交易量和價格穩定，較少受外界影響。

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