Nikola Jokic第3次面臨「MVP難關」！金塊0：2落後　這次能翻盤嗎

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MVP季後賽登頂非常態 68年只發生23次
一些人可能會批評Jokic並沒有「看起來那麼好」，但數據告訴你，他就是那麼好，他的場均得分、籃板、助攻都是聯盟前10，PER、Win Shares、BPM等指標性數據都是聯盟第一，而且已經維持了好幾個數據。
不過這樣的批評也並非無的放矢，因為金塊隊目前在次輪丟掉了前兩個主場，面臨被灰狼淘汰的情況，而且之前在2021、2022年他也都曾在MVP年於系列賽處於0：2落後，並且最終遭到淘汰。
當James Harden、Russell Westbrook在季後賽淘汰出局後，他們當年的MVP光輝也黯淡了不少。這是公平的，你越受到讚揚，你的批評就越多。人們可能對金塊隊進入NBA總冠軍賽的預期過於簡單和樂觀，但灰狼不是可以輕易擊敗的對手。
但還是必須要為Jokic做出一些辯解，因為在例行賽取得極致的成功，從來不意味著在季後賽也能取得相同的成就，NBA史上僅有23次當屆MVP同時能率隊奪得當年總冠軍，而千禧年後則只有5次：Shaquille O'Neal（2000年）、Tim Duncan（2003年）、LeBron James（2012和2013年）、Stephen Curry（2015年）。
金塊系列賽0：2落後 Jokic必須證明MVP價值
在2022年時，Jokic加入了Wes Unselde、Moses Malone、Dirk Nowitzki、Russell Westbrook等4人的行列，成為史上第5位首輪出局的MVP。「MVP年失利」的苦楚他比任何人都懂，現在他必須要專注在如何避免金塊隊遭到橫掃，爭取先拿下一勝，扭轉系列賽士氣。
在今天獲得MVP後接受TNT訪問時，名球評Charles Barkley詢問Jokic灰狼隊的外線防守強度是否讓他們有些措手不及，對此後者不這麼認為：「我們例行賽和他們交手了4次，他們例行賽防守就是聯盟第一，我不覺得我們有（措手不及），這就是籃球的一部分，他們打得非常好。」Jokic稱今年季後賽灰狼還沒輸過，第一輪全勝橫掃太陽，進入到這一輪的狀態非常好，而他們自己則是「沒有打出我們的籃球」，所以這也是他們前往客場需要做到的事。
雖然Jokic表示他們並沒有意外灰狼能打出這樣的強度，但比賽中的一些舉動看起來卻不是如此，金塊將帥似乎在場上驚慌失措，這和洛杉磯湖人在上一輪以0：2落後給他們時不同，當時湖人可以預期這樣的結果，而且他們的士氣還沒有瓦解。
但金塊顯然對於Jamal Murray前兩場32投9中的表現感到有些意外——儘管他身上有傷——他自己也是，那個被丟出的熱敷袋就說明了一切。Michael Malone在G2首節就情緒失控衝進場內，只是不知為何沒被驅逐。連Jokic看起來也有些不正常，首戰結束後，當被問到該如何對抗灰狼的體型時，他說「複製一個自己或許有幫助」；然後G2慘敗後，被問到第3戰該如何反彈時，他說：「我們走著瞧」，這都不是很好的反應。
Jokic仍是世界上最好的球員，這一座獎盃說明了一切，金塊隊也是最好的球隊之一，但過去他們從來沒有經歷過這樣強度的挑戰，2023年他們只用實力就輾壓擊敗了對手。如今這是一個考驗心態和技戰術執行的系列賽，也可能是個決定最終冠軍的系列賽，Jokic必須成為領導者，他要打出攻防兩端統治級水準，他需要鼓舞隊友，他是MVP，他應該要做到。
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