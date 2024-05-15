60歲富爸爸想幫未婚女兒買房！律師聽「1狀況」搖頭　4理由急勸退

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爸爸小算盤：買房給未婚女兒可節稅 女兒還會更愛他
蘇家宏先問了爸爸兩個問題，「幫女兒買了房子，她可以住嗎？還是單純的投資收租？」、「你現在跟女兒住一起嗎？」爸爸笑回房子買給女兒就是她的，女兒想住或是收租都可以，而父女倆目前同住。
「你跟女兒有吵架嗎？」蘇家宏再問爸爸，他搖頭說沒有，還說：「我是希望他收到這份禮物會很快樂。」認為這樣可以利用贈與稅免稅額，節省未來遺產稅，而且女兒會很開心，會更感謝他這個爸爸。蘇家宏直言，不建議現在買房子給女兒住，有以下4理由。
1、如果女兒搬出去住，你會不快樂！
2、女兒還沒有結婚前，如果現在你們是很幸福快樂的話，也不需要現在急著讓她「獨立」。
3、每人每年贈與稅免稅額為244萬元 ，還是可以分年贈與給女兒，達到節稅的效果。
4、珍惜相處的時間，給女兒更多的愛，比起給她更多的錢，或許才更讓她回味。
高房價加少子化，讓全台掀起「等房風」！內政部統計，去年全國繼承移轉共7萬7012棟，年增9.4%，創下史上新高。從六都來看，又以新北市贈與1.5萬棟、成長率13%居六都之冠。
住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨表示，由於建物坐落的土地持有期間一長，土地漲價數額頗為驚人，土增稅相當高，但繼承移轉可以免徵土地增值稅，因此許多長輩選擇以繼承方式將不動產移轉給後代。
但繼承人之後轉售將會面臨高額的交易稅，建議繼承者們除善用房地合一自用優惠，或重購退稅等方式，因繼承取得的所有權人建議未來若有移轉需求，一定要先行規畫，避免重稅臨頭時欲哭無淚。