比漂白水更強！發黃白衣「1清潔神物」免刷變白　花色衣服也適用

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過碳酸鈉堪稱「主婦救星」 強大用途曝光
貼文引發討論，不少網友加碼分享過碳酸鈉實用妙招，除了能用來洗衣服，去除白色衣物污漬，最棒的是就連花色衣服也能洗，不怕褪色，此外還能用於浸泡洗衣槽、清除抽油煙機油污、去除茶垢、洗滌鍋碗瓢盆，甚至刷馬桶等，清潔力強大，可說是居家必備的清潔用品，堪稱「主婦救星」。
不過，內行提醒，同一件衣服不宜頻繁使用過碳酸鈉清洗，以免造成布料變薄；此外，過碳酸鈉也應避免用於清潔鋁製品，以免產生變黑現象，而且也千萬不要用過碳酸鈉來清潔有塗層的用具，「那個我用來洗我的不銹鋼抗污塗層保溫杯，結果塗層都掉了，這慘案給你們參考」。
過碳酸鈉是什麼？和小蘇打粉有何不同？
過碳酸鈉（sodium percarbonate）是一種氧系漂白水，又稱固體雙氧水，為化學合成物質，當碰到水時，會分解成碳酸鈉和過氧化氫，氧化的效果能清潔物品、輕油溝和殺菌。過碳酸鈉的使用範圍非常廣，只要和溫熱水（約40℃）混合就會產生化學反應。
過碳酸鈉和小蘇打粉使用上不一樣。家事達人陳映如老師表示，小蘇打粉可以用來去除油污和除臭；過碳酸鈉則是清除陳年茶垢、頑垢效果佳，且過碳酸鈉有氧化的作用，因此比小蘇打多了殺菌的功效，能去除黴菌。
過碳酸鈉不能洗什麼？
專家也提醒，過碳酸鈉不適用在羊毛和蠶絲，因為過碳酸鈉的弱鹼性質可能對羊毛和蠶絲等天然纖維產生不利影響，像是失去光澤、顏色產生不均勻的效果。此外，過碳酸鈉也不建議用在金屬材質，因為金屬材質容易受到過碳酸鈉中的氧氣影響，可能導致氧化反應，因此金屬製品應避免與過碳酸鈉長時間接觸。