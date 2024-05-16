強打中年／洪總千勝障礙有多難？葉君璋若執教味全10年才可超越

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洪一中總教練花了20年，完成生涯1000勝，葉君璋花了8年執教，共累積353勝，要完成千勝，起碼要647勝，也就是說，未來10年，每年起碼要60勝以上，才有機會。洪總厲害的是，他自2004年執教以來，前2年戰績都會比較慘，但總是能「觸底反彈」，即便單季沒有50勝，也培養了球隊新星，而這樣的狀況，就算在富邦悍將，也是帶兵前2年狀況比較低迷。
洪總的棒球觀念以打擊為主，不管是暴力猿、到現在期待台鋼成為強力打線，原因沒有別的，因為棒球是得分才能贏的運動。
洪總是怎樣的教練？ 為何這麼多子弟兵愛他
要提到洪一中是怎樣的總教練？筆者過去也曾多次訪問洪總，一開始跟他還不熟的時候，也曾因此被洪總「教訓」，直接說：「你們在寫什麼東西」，而且也對洪總的個性等，不是很清楚，因此心生畏懼。
不過洪總的個性還蠻直接，若真的有問題，他會直接到記者室詢問，直接請媒體說明，說實話，對於剛跑職棒的菜鳥來說，洪總並不容易馬上成為朋友。
但就像陳雁峯、潘忠韋、鍾承祐、劉家豪等教練、球評所說，「洪總真的很簡單」，因為他經驗太豐富，一般球員不太可能想要從他眼中「作怪」，因為他馬上就知道，再加上他是苦練出來，很要求選手態度，還有自主性，他會偷偷觀察，也會唸球員。
有球員守備失誤當下就被換掉，可能心中會不知道為何會這樣？但洪總心中有用意，他希望球員記得職棒的現實跟殘酷，以過去石垣島交流戰為例，外野手成晉漏接飛球，被洪總賽後痛罵，去年台鋼二軍總冠軍賽，一壘手王博玄連續發生失誤，洪總也馬上當機立斷換他下來，不但要讓球員重新思考，也是脫離當下情境的方式。
蠻多球員，首度跟洪總接觸，很難跟他「套交情」，但近幾年，洪總的子弟兵郭嚴文、林泓育等，賽前也會去找洪總聊天，打招呼，並回憶過去美好時光，也可以看得出，洪總的確讓他們「又愛又恨」。
洪總場上嚴厲 回家變慈父
了解洪總的人就知道，他是非常顧家的球員、教練，年輕時他喜歡跳舞，開車出去走走，不過有了家庭後，他幾乎都是為了家人奮鬥，也為了女兒拚命帶兵，雖然有很多人誤解，以為洪總愛生氣，但他其實帶兵壓力很大，在希望球員趕快成長的狀況下，他會當場斥責。
洪總過去會把情緒帶到家中，但後來發現不能這樣，會影響全家情緒，他也才慢慢懂得調適，女兒就是他「紓壓」的動力，喜歡小孩的洪總避免把場上的東西又延伸，也會自掏腰包買東西給女兒，並送給鄰居小孩禮物。
洪總意外承襲徐生明的棒球魂 又開創新的里程碑
對筆者而言，同時接觸過徐生明總教練，也接觸過洪一中總教練，總覺得兩人有點相似，對於有場上些東西，兩人都常避而不談，對信任的人則是會願意掏心掏肺。
加上兩人常都在場上「變魔術」，洪總有「代打神調度」的神技，徐總出其不意的短打奇襲，都是球迷難忘的回憶。
此外，洪總也常常回憶徐總有一次曾要他去守外野，洪一中連外野手套都沒有，但還是硬著頭皮上場，結果球真的來了，他也不小心漏接，讓洪總很尷尬，但徐總則是坐在休息室偷笑。徐總是高雄美濃人，洪總則是哈瑪星出身，都是高雄在地子弟兵，都很熱愛棒球。
高雄需要好球場 洪總千勝最大願望
以洪總這樣的高度跟聲望，要問他執教生涯最希望跟最期待的事情，大概就是是否台灣能有一座好球場吧？
從之前澄清湖球場他被關在地下室停車場的事件來看，最後卻引起社會輿論，以及高雄市府道歉來看，不管是政府、球迷跟球團都要認真去思考，我們要留下什麼樣的環境給之後的棒球從業人員。
從大巨蛋來看，就可以帶動周邊效應，甚至整個城市發展，球迷應該要有適合的看球環境，洪總希望未來高雄能有一座好的球場，能讓球迷願意進場，讓高雄可以有一座讓國際人人稱羨的好球場，立德球場或許就是最佳地點，將是他千勝後，除了要幫台鋼奪冠外，最後的期許。
總結：
對於洪總拿到千勝，筆者認為，這是遲早的事，但最難得還是他曾在2010年因為戰績不佳下二軍，一度因為跟球員相處出問題，所以十分難過，還差點得了憂鬱症。好在他在2011年就回歸一軍，又在隔年就奪冠，讓他抓到跟球員相處之道，這其中所作出的改變，心態上調整，旁人難以理解。
而洪總在2020年帶兵富邦悍將，並不是他不願意提升整支球隊，而是周遭給他的資源跟過去不太一樣，加上富邦整體的體質跟球員的想法等，都需要重新導正，不是三年任期就可以「調整」，對洪總來說，應該是又一次的人生試煉。
不過洪總在好友跟球迷鼓勵下，重新振作加入台鋼雄鷹，現在應該是他執教比較快樂的日子，雖然要為戰績負責，也一樣要下決策，偶爾會上場為子弟兵爭取權益，但洪總每一天都在做「享受棒球」的事情，就像他說的，「我很幸運可以有這樣的成就」，台灣棒壇也不能沒有洪總，因為少了他，也少了很多話題，再次恭喜洪總，也祝他千勝愉快。
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