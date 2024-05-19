第1桶金存股票or買房子？超過6成選「這樣做」：台灣炒房從沒輸過
辛辛苦苦存到第一桶金該怎麼用？你會選擇存股票錢滾錢，還是買房子求心安？Dcard近期舉辦「存股派 vs. 買房派」票選活動，截自昨（18）為止，吸引超過5.7萬人投票，63%都選存股，但原因不是不看好房市，而是認為1桶金100萬連買房頭期款都不夠，本金夠的情況下買房一定贏，「台灣炒房還沒看過輸的」。
記者徐銘穗/綜合報導
520前、總統蔡英文任內最後一個交易日（17），台灣股市最終收在2萬1258點、成交量4155億元，累計蔡英文執政8年，台股漲超過1萬3000點。股市大好、預售屋市場也超夯，存股還是買房讓不少網友困惑不已。
Dcard購屋版近期舉辦「第1桶金怎麼用？『存股 vs. 買房派』擂台開打」票選活動，4天吸引超過5.7萬人投票，63%選存股、37%選買房。但不少選存股的網友認為，第1桶金通常指100萬元，買房頭期款都不夠，直言「如果本金夠情況下買房一定贏，台灣炒房還沒看過輸的」，認為錢夠就買房，不夠只好存股。
投資股票錢賺超快？他喊：有錢哪裡都可以是家
一名縱橫股海7年網友分享自身經驗，表示最初月薪5萬元時，他存股花了2年存到第1桶金，之後在股市賺錢速度加速，第2桶金只花1年就存到，如今在股市7年累積資產900多萬，預計20年內再多翻倍一次就可退休，「有錢哪裡都可以是家」。
存股好還是買房好？信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，最好先釐清自己理財偏好是積極型還是保守型，若是積極型可承擔較高風險，可投入股市，但若是保守型則建議買房，有餘裕就盡快還清房貸，「少付利息就是賺」。