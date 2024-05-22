百萬YouTuber找房崩潰了！曝看40間預售屋 晚3個月買1坪貴1萬
要在茫茫房海中找到命定的夢想屋，不是一件容易的事！擁有159萬訂閱的YouTuber「啾啾鞋」晉身有房一族，近期分享當初找房找到崩潰，看了40多間預售屋心得，大嘆：「看了一圈愈看愈貴！」晚3個月回頭簽約，結果1坪貴1萬元。
記者徐銘穗/綜合報導
30歲的啾啾鞋（本名謝任杰），是科學與知識型影片創作者，近期分享他在2020年在台中購入預售屋，當時為尋覓心中夢想屋，找房看了40多間預售屋，鎖定預售屋3房，總價希望不要超過2000萬元，地點因老婆在中科上班且不會開車，因此以能騎車到中科為挑選範圍。
當時，啾啾鞋夫妻其實在看第3間預售屋時，就已經找到最後購買、最心儀的房子，但不敢看第3間就簽約，加上當時正是疫情最嚴峻時期，決定看一圈後再決定，未料3~4個月再回來，對方告知：「不好意思，前兩個禮拜剛漲價，1坪漲1萬元。」而且可以選擇的樓層與車位也更少了，大嘆這就是為求安心的代價。
他整理出看預售屋5重點，偏好柱子外推佳、柱子連線為梁、開窗位置、公私領域位置與窗外遮擋物，不過買預售屋最大的缺點是，無法從格局圖看出梁柱大小，像他們就是在交屋時才發現屋中梁柱超大一根，幸好能靠裝潢補救。
此外，啾啾鞋也分享，近年台中常見「宜居陽台」建案，把陽台蓋得大大的，可以種樹、種花，原因就是台中市府先前推出「宜居陽台」免計容積獎勵辦法，陽台不超過實際坪數10%，不計入建案的容積內，但賣給消費者則是用室內一樣單價，因此一樣的土地面積，建商可以拿出來賣的總坪數變多。