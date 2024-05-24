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賀軍翔住家被搜索！民生社區「桃花窟」房價解密　這些藝人都愛住

▲40歲賀軍翔2017年婚後帶妻女返台定居，就選在當初戀情曝光被拍的民生社區落腳。（圖／記者陳明中攝）
▲40歲賀軍翔2017年婚後帶妻女返台定居，就選在當初戀情曝光被拍的民生社區落腳。（圖／記者陳明中攝）

記者徐銘穗/綜合報導

40歲男星賀軍翔因捲入酒店妹風波，被列妨害性自主被告，台北民生社區住家今（24）突遭檢警搜索，私人手機遭查扣。事件也讓賀軍翔住的民生社區引發討論，事實上民生社區雖然開發超過50年，但是高質感的居住氛圍，一直受到霍建華、林心如、柯震東、阮經天等不少藝人喜愛，也因常被狗仔拍到藝人戀情，而有「桃花窟」之名。

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暱稱「小美」的賀軍翔，2017年宣布和圈外女友登記結婚，也升級當爸爸，同年帶妻女返台定居，就落腳在當初戀情曝光被拍的民生社區，二女兒2020年八月出生，賀軍翔升級當二寶爸。據悉，賀軍翔國中便就讀民生國中，可說是民生社區的地頭蛇。

陳水扁、阮經天、柯震東、霍建華都曾在民生社區置產

事實上，民生社區住過不少名人，陳水扁台北老家就在民生社區，一度被稱「民生寓所」。金馬影帝阮經天早期也住在民生社區，甚至砸6000萬在民生社區就宅附近，買佳人買雙拼豪宅，2021年再以2.4億元購入松山區豪宅「琢賦」10樓戶。

此外，柯震東的CEO富爸爸2019年替他和哥哥柯家洋，在民生社區富錦街附近，各買了1間約3000萬房子。而霍建華與林心如早期也在民生社區置產，就算搬進健康路億級豪宅「國美新美館」後，民生社區舊宅似乎也沒賣掉，曾被在地人多次目擊蹤影。

▲十大熱門社區出爐！台北民生社區屋齡逾40年的「名人世界」拿亞軍，冠軍是新北南勢角的「太陽帝國」，搜尋量破21萬次。（圖／翻攝Google Map）
▲台北民生社區屋齡逾40年的「名人世界」先前拿下全台十大熱門社區亞軍，冠軍是新北南勢角的「太陽帝國」，搜尋量破21萬次。（圖／翻攝Google Map）
民生社區老宅多又沒捷運　專家揭優勢

只是，民生社區開發至今已經50年，區域內多是老舊公寓，有何魅力吸引藝人入住？住展雜誌發言人陳炳辰接受《NOWnews今日新聞》訪問，指出民生社區早期是美式規劃示範社區，道路相對整齊、公園綠覆率很高，居住氛圍舒適、文青質感濃厚，因此吸引名人來此購屋，又衍生出名人效應，更受喜愛。

陳炳辰表示，民生社區經常被提起的缺點是老宅多、沒有捷運，加上鄰近松山機場而有高度限制，但因主幹道公車路網綿密，網美咖啡店、富錦樹等餐飲名店聚集，塑造出民生社區商圈，而且也有民生國中、民權國小等明星學校，甚至不少民生社區的幼兒園亦為家長首選。

▲民生社區中的富錦街因綿延綠意吸引不少咖啡廳、餐飲品牌進駐，被稱「文青一條街」。（圖／翻攝Google Map）
▲民生社區中的富錦街因綿延綠意吸引不少咖啡廳、餐飲品牌進駐，被稱「文青一條街」。（圖／翻攝Google Map）
民生社區平均成交單價7字頭　13年房成交單價飆1坪150萬

在房價部分，陳炳辰指出，民生社區因老宅多而導致房價被低估，沒有裝潢的套房或一般產品平均成交單價可到7字頭，近公園物件，就算是老宅，賣8字頭不為過、9字頭也有。

陳炳辰表示，近期民生社區延壽街預售案「中工碧硯閣」，開價來到1坪150萬元，位在民生東路四段、屋齡13年的「皇翔新天玓」去年4月已出現單價150萬的成交紀錄，今年3月實價揭露40坪9樓戶成交價6290萬元，扣除410萬車位後，單價約145萬元，認為民生社區房價將出現補漲效應。

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