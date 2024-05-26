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觀宏專案來台簽證遭疑假觀光、真跳機？觀光署3點澄清說明

▲針對外界質疑觀宏專案來台簽證成漏洞，交通部觀光署提出3點澄清及補充說明。（圖／觀光署提供）
▲針對外界質疑觀宏專案來台簽證成漏洞，交通部觀光署提出3點澄清及補充說明。（圖／觀光署提供）

記者顏真真／台北報導

針對政府推出觀宏專案，讓越南、印度、印尼、柬埔寨、緬甸、寮國等6國，可透過參加觀光署指定旅行社團體旅遊申請電子簽證來台，近期更研擬再簡化東南亞國家來台簽證，不過，外界質疑觀宏專案來台簽證已成假觀光、真逃逸。對此，交通部觀光署今（26）日表示，脫團違常率已因加強源頭管理控制於萬分之9，並非疫後隨著來台人數增加而升高，並持續加強源頭管理及落實審查機制、違常事件及業者控管，積極配合內政部移民署查緝作業。

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觀光署說明，觀宏專案為團進團出管理，自108年加強源頭管理修正規範後迄今，截至113年4月30日止，脫團違常率為萬分之9，非報導所載千分之9，且較104年開始實施初期約千分之3的脫逃率大幅降低。另疫後隨著國境開放 (111年11月11日重啟)至113年4月30日，脫團違常率已因加強源頭管理控制於萬分之9，並非疫後隨著來台人數增加而升高。

此外，為促進新南向旅客來台並兼顧國家安全，觀宏專案策進作為除加強源頭管理及落實審查機制之外，還包括違常事件及業者控管，並積極配合內政部移民署查緝作業。

觀光署進一步說明，國外組團業者須經本署駐外辦事處及各國觀光主管機關推薦，經觀光署審核通過始得列入指定旅行社名單，且名單定期檢討，訂定除列之退場機制，業者如有經營異常或送客成效不彰等情事予以除列。觀光署亦將持續透過台越觀光合作會議籲請越方提供相關資訊，以掌握越南旅行社動態。

在違常事件及業者控管部分，觀光署表示，觀宏專案實施期程以1年為期，屆期前與相關單位召開討論並經送交行政院核定後始得續辦，歷年已多次滾動調整以符實需。現今實施「觀宏專案」較112年規範相較，已針對國外指定旅行社與國內接待社不同違規情形分級訂定停權管制規範，同時設有除列之退場機制。

此外，脫團旅客查緝作業及成效是由移民署辦理，觀光署指出，若有發生脫團情事，國內接待社均依時限通報且海外組團社亦積極協助與脫團團員家屬聯繫勸說返國，協助移民署儘速查緝到案。

觀光署強調，東南亞市場新富人口漸增，包含如日、韓等國家亦積極爭取東南亞新興國家客源，簡化簽證措施吸引旅客到訪。我國於疫後自111年11月11日重新接受觀宏專案觀光團申請至113年4月30日，計有約7.4萬名團體旅客循觀光專案簽證來台旅遊，對於振興國內觀光產業及整體台灣經濟而言，貢獻極大，因此，將會同相關單位持續滾動調整觀宏專案，爭取旅客來台旅遊。

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