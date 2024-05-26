自費開刀反坐輪椅！若遇「退化性脊椎疾病」 醫：應多問不同醫師
台灣邁向高齡社會，退化性脊椎疾病個案愈來愈多，某些病人卻可能接受非必要的手術治療。一名男子曾在2家醫院進行自費脊椎手術，合計超過30萬元，術後反而不良於行，到醫學中心接受健保給付的手術，病情這才有改善，已順利擺脫輪椅；醫師說，若非急性傷害，而是退化性脊椎疾病，應多詢問不同醫師，詳細討論後再決定手術。
家庭消費中心／綜合報導
彰化基督教醫院南投分院院長張尚文說，最近門診收治一位診所轉介的中年男性病人，就醫時坐著輪椅，自陳之前在其他2家醫院接受自費超過30萬元的脊椎手術，但術後症狀完全沒有改善，而且近半年下肢逐漸無力，雖然不會酸痛，但前一陣子已無法行走、站立。
張尚文指出，檢視患者的脊椎手術影像，發現5節腰椎打滿骨釘與椎間盤支架，但經詳細問診後，卻研判問題可能不是腰椎，而是胸椎，隨後進行肌腱反射的測試，也證實是在比腰椎更更位的神經遭壓迫或阻斷，才會導致肌腱反射增強。
針對該男治療，張尚文說，當時安排胸椎核磁共振檢查，結果在第一到三胸椎發現胸椎壓迫，不久後即進行胸脊椎減壓手術，費用均由健保給付；病人術後情形顯著改善，不僅下肢肌力提升，術後7天即出院，持續復健的成果也不錯，最近一次回診已可步行，不再使用輪椅。
張尚文表示，當民眾遇到脊椎方面的問題，面對眾多手術方式，及琳瑯滿目的自費醫材，往往沒有辦法充分理解相關資訊，若就這樣接受手術，可能衍生不必要的花費，更重要是沒得到理想的治療，建議除了外傷性的脊椎損傷必須儘速治療外，若是退化性脊椎疾病時，可多詢問不同的專家，並與醫師充分討論，才能得到最適切的治療。