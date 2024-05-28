三寶媽逆襲！葉家妤狠減10K辣秀水蛇腰 羞認老公瘋狂求歡
八點檔女星葉家妤，在社群高調宣告狠甩10K，大秀雪白纖細鉛筆腿與水蛇腰照片，讓網友驚呼：太辣了！她坦言：「我這次睽違8年懷了第三胎後，體態發福不少，產後為了甩肉下足苦工，而且我老公半夜還在客廳偷吃宵夜被我發現，我真的直接大哭超崩潰！」她表示還好後來聽從營養師建議，調整飲食作息並且補充代謝輔助品Laler菈楽，現在即使正餐正常吃也不怕。她還偷偷說：「自從成功消風，每晚老公都會投以炙熱眼神，實在很怕再有第四胎！」鏟肉成功的同時，與老公重拾熱情也要趕緊「封肚」。
生活中心/綜合報導
葉家妤透露，就算當了媽媽，也還是需要好好自己維持體態與健康，希望能陪孩子久一點，而她第二胎和第三胎相隔8年，再加上年紀已44歲，代謝變差真的很難減。另外，談到錯誤減重法，她表示之前曾使用過「打身體」的甩肉偏方，結果全身瘀青，還讓老公嚇壞，很害怕被誤認是家暴，讓她哭笑不得，現在由於有3個孩子，生活忙碌就靠代謝輔助品來幫助甩肉，比較簡單輕鬆。
葉家妤也不藏私大方分享了減肉的過程。就是控制飲食，補充肌肉量，她也常拉筋或是推小酪梨出去散步，飲食方面就是以代餐為主，然後加蛋白質跟豆類、纖維類，搭配每天喝水至少1500c.c。她坦言其實甩肉是一件需要意志力的事，但Laler菈楽 真的讓她沒那麼辛苦，營養師推薦的3D斷食酵母，不限制時間，餐前餐後都可以，一次4顆，甚至有時候吃大餐時，可再加碼到6顆！可以幫助排空順暢、降低熱量攝取，另外，葉家妤還會再搭配內含多種天然代謝配方的3孅茶。
葉家妤現在甩肉有成，老公瘋狂求歡，讓她直呼：絕對要封肚！另外，現在身體調整好了，就可以放縱一下吃美食，和女兒走在一起像姐妹一樣，心裡非常開心！之後暑假還預計帶兩個女兒去美國summer camp，現在她出國也會將Laler都帶著，希望持續維持好體態，也希望像她一樣有產後甩肉困擾的媽媽們可以堅持下去，不要放棄！