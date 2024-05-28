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今日關鍵球星／Jaylen Brown半場狂砍19分逆轉！東決MVP實至名歸

▲波士頓塞爾提克球星Jaylen Brown在東區冠軍賽第4戰狂砍29分，且下半場手感火燙，幫助塞爾提克逆轉擊敗印第安那溜馬。（圖／美聯社／達志影像）
▲波士頓塞爾提克球星Jaylen Brown在東區冠軍賽第4戰狂砍29分，且下半場手感火燙，幫助塞爾提克逆轉擊敗印第安那溜馬。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

波士頓塞爾提克今（28）日在東區冠軍賽第4戰，以105：102擊敗對手印第安納溜馬，並在系列賽以4：0完成橫掃，成功晉級總決賽。其中「雙探花」組合之一的Jaylen Brown砍下全場最高29分，並在下半場迎來爆發，總共11投7中砍下19分，幫助塞爾提克逆轉勝擊敗溜馬，同時也以1票之差險勝Jayson Tatum，獲得東區冠軍賽MVP算是實至名歸。

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下半場狂砍19分　率隊逆轉橫掃

塞爾提克、溜馬上半場形成進攻大戰，兩隊在前二節都砍下將近30分，尤其是主將Jayson Tatum上半場總共手14投7中，攻下16分，不過Jaylen Brown上半場手感較為冰冷，雖然貢獻10分，但總共11投僅4中。

進入半場後，溜馬持續維持些微領先，而Jayson Tatum的命中率也有所下滑，此時熱機完成的Jaylen Brown跳出砍分，砍進多顆三分彈，幫助塞爾提克咬住分差，更在決勝節就貢獻10分，最終完成逆轉勝。下半場總共11投7中，其中包含3顆三分球，砍下19分、3籃板、1抄截、1阻攻，在攻防兩端都有所貢獻。

系列賽穩定砍分　獲頒東決MVP

不僅是本場比賽，Jaylen Brown在本輪系列賽的表現幾乎蓋過主將Jayson Tatum，在東區冠軍賽4戰中，場均可以拿下29.8分、5籃板、3助攻，繳出5成17命中率，還有3成7的外線命中率。

除了能夠穩定得分外，Jaylen Brown也頻頻在關鍵時刻跳出，不論是首戰逼進延長賽的三分彈，或是本場在下半場的爆發得分，都可以說是本系列賽橫掃的最大功臣

而根據美國媒體《ESPN》的報導指出，Jaylen Brown這樣全面的數據，也在媒體投票中獲得5票，險勝隊友Jayson Tatum的4票，獲頒東區冠軍賽MVP，也算是相當實至名歸。


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