台北觀光博覽會5/31展開！6大亮點　住宿券1.6折、韓國5日7900元

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亮點一、日幣貶值助漲 旅日較去年漲7成
日幣不斷貶值，更加助漲國人到日本旅遊，2024年台灣市場在日本各航線逐漸恢復，除了桃園出發之外，台北松山、台中及高雄出發的航班也增加不少，再加上飛往日本二、三線城市的包機，以及數量不斷增長的郵輪航次，3月份入境日本的台灣旅客人數來到48.44萬人次，較去年飆升73.7%，比2019年成長20.4%，充分反映台灣人熱愛日本旅遊的現況。日本始終榮登國人出國旅遊排行榜冠軍，除了日本交通便利之外，同時也擁有傳統日式文化，以及許多著名景點，還有飲食習慣也與台灣相似，此外，日本還有大小朋友喜愛的迪士尼樂園、大阪環球影城，再加上日幣匯率迎來新低點，赴日旅遊優惠多。
亮點二、親子旅遊 兩人同行一人免費
另外，隨著暑假旺季即將到來，業者大多主打親子旅遊、海島度假、節慶主題活動、郵輪體驗、小資輕旅行...等行程，各家業者推出琳瑯滿目行程，易飛網主打「日本九州輕旅行」兩人同行一人免費，平均每人只要1萬3,950元即可暢遊日本、台鋼燦星旅行社「五星普吉島浮潛GO」團費1萬4,999元起、長汎旅行社推出「魅力歐洲荷比法8日」團費8萬900元起，東南旅行社推出「歌詩達郵輪」暑期親子遊1萬9,900元起。
亮點三、小資旅遊 飛韓國五日遊7,900元起
旅展當然要搶便宜，針對小資族群也有祭出優惠，像是最低有可樂旅遊推出「韓國海景五日」7,900元起、易飛網推出「韓國釜邱雙城四日」1萬4,900元起，大榮國際旅行社推出「激殺北海道~函館溫泉五日」團費2萬,888元起，吉帝旅行社推出「泰好玩水陸海鮮七日」團費2萬3,500元起，旅展業者推出小資多元優惠方案，為民眾省荷包，勢必帶來一波強烈買氣。
亮點四、泰國免簽延長 普吉島、富國島熱度躍升
泰國政府在2023年11月中旬宣布開放台灣人持有效護照與回程機票，即可免簽進入泰國觀光旅遊，最長可停留30日，台灣旅客喜歡泰國的程度不在話下，大多集中在曼谷、清邁等城市，另外業者嗅到海島商機，台鋼燦星旅遊與台灣虎航攜手合作一年「桃園-普吉島」直飛航班獨家包機，每週三、週六對飛。越南富國島為越南第一大島，面積僅約兩個台北市大小，整座島嶼被潔白沙灘與蔚藍海水環繞，近來被世界旅人譽為越南馬爾地夫，島上消費平實，熱度不輸峇里島。
亮點五、航空公司 長榮72折、華航送「全球不限航點來回機票」
長榮航空在「台北國際觀光博覽會」現場主打波音787夢幻客機，打造高達3公尺巨型787發動機模型、模擬機翼及航行燈，另外有精選航線超殺優惠：桃園-清邁來回最低8,170元起(未稅)、桃園-北海道來回最低1萬5,555元起(未稅)等。中華航空則推出精選航點82折起之優惠，馬尼拉、宿霧、新加坡6千元起，首爾6,068元起、福岡7,708元起，7月14日即將開航的西雅圖最低22,092元起；另外凡活動期間購買華航任一航點來回機票，並加入華夏會員、登錄活動者，即有機會抽中「全球不限航點來回機票」等大獎。而國泰航空也有全球63個精選航點經濟客艙86折起，商務客艙93折起。至於小資族一向鎖定的台灣虎航，也推出線上、實體旅展全航線單程799元起。
亮點六、飯店優惠 五星住宿券1.6折起、旅館每人每晚500元
台北遠東香格里拉飯店住宿券推出雙人入住尊榮客房最低優惠24折，每晚只要5,699元起，人氣自助餐「遠東Café」10客套組最優惠，約73折，ibuki日本料理平日午間鐵板雙人套餐下殺57折，只要4,980元。台南遠東則祭出兩款平日住宿券，首推原價62,370元的《尊榮家庭房住宿乙晚》兩張券組，優惠價9,598元，約1.6折。新北美食地標Mega50景觀餐廳「Asia49亞洲料理及酒廊」推出原價3,289元的豪華龍蝦海陸火鍋雙人套餐，優惠價只要1,988元。
旅館方面更是優惠，「小鹿文娛旅宿集團」推出「島內遷徙」、「漫遊臺北」兩大熱銷套票，憑「島內遷徙」票券雙人住宿平日每晚最低僅千元起，也可採用「現金折抵放大術」，加碼贈500元住宿抵用券及聯合早餐券4張，下殺國內全年最低價。