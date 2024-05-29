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創作屬於自己的嘉書　2024 年嘉義市全嘉都是作家報名開跑

▲嘉義市政府衛生局辦理「全嘉都是作家」活動，包含如何撰寫自傳書 、講師種子培訓及暑期體驗工作坊，自6/1開始報名，額滿為止。（圖／品牌提供）
▲嘉義市政府衛生局辦理「全嘉都是作家」活動，包含如何撰寫自傳書 、講師種子培訓及暑期體驗工作坊，自6/1開始報名，額滿為止。（圖／品牌提供）

本報訊

嘉義市政府衛生局辦理「全嘉都是作家」活動，延續去年以輕鬆簡便的方式書寫自傳書提升勇壯世代心靈健康，倡議自立自主的重要性與家庭的價值。第二屆以「重拾高光時刻，書寫心靈之歌」為題，規劃將課程內容深度擴展到社區，讓每一位嘉義市民都有機會表達自己的生命故事。今日於市立博物館舉辦啟動記者會，由嘉義市副市長林瑞彥、衛生局局長廖育瑋等眾貴賓共同開啟「嘉書」，正式宣告活動開跑，自6月1日起受理相關活動報名。

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嘉義市副市長林瑞彥表示中國時報昨(5/28)日公布「全國22縣市施政滿意度調查」，嘉義市於13項施政面向中斬獲10金3銀佳績，為全台22縣市中唯一連續3年榮獲「大滿貫」肯定的縣市，含金量為非六都縣市最高，代表市長黃敏惠感謝市民對市府團隊的信任所有的榮耀都要歸功於市民共同的努力與肯定。另外引用陶淵明〈五柳先生傳〉對於自己一生的描述「先生不知何許人也，亦不詳其姓字…好讀書，不求甚解」，鼓勵大家參與「全嘉都是作家」活動，就像過去市長黃敏惠帶領市府團隊推動市政一路從荊棘到驚奇，把以前走過的路生活過的事記錄下來與嘉義市一起「共同寫歷史作伙拚未來」展現嘉義人、嘉義市、嘉義精神！

嘉市衛生局局長廖育瑋

表示推動樂齡勇壯城，包含「全嘉動起來」、「全嘉樂起來」以及「全嘉都是作家」等計畫，鼓勵不論是什麼年齡都要保持勇壯的身體和心理，要勇於挑戰、自我實現，讓下一代見證勇壯世代的壯闊氣度。寫一本自傳聽起來好像很難，許多人都會望之卻步，但任何事情最難的就是踏出第一步，只要跨出那一步之後，萬事都能迎刃而解。「全嘉都是作家」是衛生局與壯世代教科文協會合作透過引導課程、講師種子培訓等活動，幫助勇壯世代邁出第一步，邁向健康老化，心靈勇壯的目標。

衛生局表示「全嘉都是作家」今年規劃開辦

3大活動，包含入門課程初階課程「如何撰寫自傳書」、進階課程講師種子培訓課程及暑期體驗工作坊，藉由導師引導互動，自6月1日起受理相關活動報名，額滿為止。現場也特別邀請 學長姐經驗分享，拋磚引玉以自己的經驗鼓勵更多嘉義市民踴躍響應，更多活動資訊及報名方式已公告於樂齡勇壯城專屬網站(https://strong.chiayi.gov.tw/)及「嘉市A健康」臉書粉絲專頁。

【全嘉都是作家線上報名】初階課程初階課程如何撰寫自傳書如何撰寫自傳書(限設籍嘉義市50歲以上))

報名期間113年6月11日至6月21日→https://forms.gle/uaf1wpCzRhrTBJxD8

進階課程講師種子培訓課程(50歲以上設籍/居住/就業/就學嘉義市民優先)

報名期間113年7月11日至7月26日→https://forms.gle/oVUeo5Lfnks7ctPh9

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