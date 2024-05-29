創作屬於自己的嘉書　2024 年嘉義市全嘉都是作家報名開跑

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嘉市衛生局局長廖育瑋
表示推動樂齡勇壯城，包含「全嘉動起來」、「全嘉樂起來」以及「全嘉都是作家」等計畫，鼓勵不論是什麼年齡都要保持勇壯的身體和心理，要勇於挑戰、自我實現，讓下一代見證勇壯世代的壯闊氣度。寫一本自傳聽起來好像很難，許多人都會望之卻步，但任何事情最難的就是踏出第一步，只要跨出那一步之後，萬事都能迎刃而解。「全嘉都是作家」是衛生局與壯世代教科文協會合作透過引導課程、講師種子培訓等活動，幫助勇壯世代邁出第一步，邁向健康老化，心靈勇壯的目標。
衛生局表示「全嘉都是作家」今年規劃開辦
3大活動，包含入門課程初階課程「如何撰寫自傳書」、進階課程講師種子培訓課程及暑期體驗工作坊，藉由導師引導互動，自6月1日起受理相關活動報名，額滿為止。現場也特別邀請 學長姐經驗分享，拋磚引玉以自己的經驗鼓勵更多嘉義市民踴躍響應，更多活動資訊及報名方式已公告於樂齡勇壯城專屬網站(https://strong.chiayi.gov.tw/)及「嘉市A健康」臉書粉絲專頁。
【全嘉都是作家線上報名】初階課程初階課程如何撰寫自傳書如何撰寫自傳書(限設籍嘉義市50歲以上))
報名期間113年6月11日至6月21日→https://forms.gle/uaf1wpCzRhrTBJxD8
進階課程講師種子培訓課程(50歲以上設籍/居住/就業/就學嘉義市民優先)
報名期間113年7月11日至7月26日→https://forms.gle/oVUeo5Lfnks7ctPh9