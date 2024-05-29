特企／Amazon Bedrock　生成式AI　多元模型選擇追求更好成本效益

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Amazon Bedrock 匯集了來自 Anthropic、Mistral AI 等公司的頂尖模型，為企業提供了豐富的模型選擇,涵蓋了文本生成、摘要、分類、問答等多種應用場景，能夠滿足企業不同的生成式 AI 需求。
【Claude 3 Opus - Claude 3 家族中最智慧的模型】
企業現在能透過建造生成式 AI 應用程式以實現任務自動化，憑藉針對使用者而打造的應用程式營利，或是進行複雜的財務預測，以及加速各產業的研發。與 Claude 3 系列的其他模型一樣，Opus 能夠處理圖像並以文字形式輸出。在處理複雜的開放式問題上，Claude 3 Opus 的準確率比 Claude 2.1 提高約兩倍，進而能夠減少錯誤回答的可能性。
【Claude 3 Sonnet - 速度與智能的完美結合】
Claude 3 Sonnet 是 Anthropic 推出的頂級語言模型，在大多數工作負載下的速度提升了兩倍，同時智能水平也有所提升。這使得 Claude 3 Sonnet 非常適合需要快速回應的智能任務，如內容生成、分類、數據提取等。它還擁有出色的影像理解能力和多語言支援，能夠滿足企業在視覺資產分析和跨國業務等方面的需求。
【Claude 3 Haiku：速度與經濟的完美結合】
作為 Claude 3 系列中最快、最精簡的模型，Claude 3 Haiku 以其超乎尋常的運算速度和卓越的性價比，為生成式 AI 應用帶來無與倫比的優勢。這款模型能在短短 3 秒內閱讀 10,000 個 token 的密集研究論文，展現出令人驚艷的即時響應能力。
【Mistral AI - 平衡成本效益的理想選擇】
Mistral AI 則以創建平衡成本效益的語言模型見長。其 Mistral 7B 和 Mixtral 8x7B 模型採用了稀疏 MoE 架構，具有快速推論速度和低記憶體需求，可有效控制成本的同時擴展商業化應用。Mistral AI 的高透明度模型設計也有助於組織遵守監管需求，是生成 AI 商業化應用的理想之選。
【Meta Llama 3 - 專為開發者、研究人員和企業設計】
Llama 3 專為開發者、研究人員和企業設計，旨在支持他們建構、試驗並負責任地擴展生成式 AI 專案。Llama 3 模型是一系列經過預訓練及微調的大型語言模型，適用於廣泛的應用場景，特別擅長執行文本摘要和分類、情感分析、語言翻譯及程式碼生成等任務。
【Amazon Titan Image Generator 低成本生成專業級別的圖像】
Amazon Titan Image Generator 為廣告、電子商務、媒體和娛樂等產業客戶提供了一種低成本的方式來生成專業級別的圖像，或對現有圖像進行優化和編輯，僅憑自然語言提示即可實現。Amazon Titan Image Generator 還為生成的所有圖像設計隱形浮水印，以幫助識別 AI 生成的圖像，進而推動 AI 技術的安全、可靠和透明發展，並有助於減少虛假資訊的傳播。同時，Amazon Titan Image Generator 還可以檢查圖片中是否存在浮水印，並幫助客戶確認圖片是否由其生成。
卓越的成本效益 降低生成式 AI 應用門檻
Bedrock 採用無伺服器架構，客戶無需管理任何基礎設施，就能在熟悉的 AWS 平台上將生成式 AI 能力安全地集成和部署到應用程序中。AWS 還提供了專為 AI 計算進行優化的硬件和軟件，如基於 NVIDIA H100 的 Amazon EC2 P5 實例，可將訓練時間縮短 6 倍，訓練成本降低 40%。
在每 token 的價格上， Bedrock 上使用 Claude 3 系列模型的價格也比 GPT 系列有顯著優勢。這種卓越的成本效益大幅降低了企業應用生成式 AI 的門檻，使更多規模的組織都能夠享受生成式 AI 帶來的便利。
安全性與隱私保護 滿足企業合規需求
Amazon Bedrock 還充分考慮了安全性和隱私保護。客戶可以使用 Amazon PrivateLink 在 Bedrock 與虛擬私有網路之間建立專用安全連接，確保任何數據傳輸都不會暴露在公共網路上。Mistral AI 高透明度的模型設計也有助於組織遵守監管需求，提高了生成內容的可控性和安全性。
爲了提供大衆體驗 Claude 3 及其他部分 Amazon Bedrock 平台大語言模型（LLM）的機會，現在就邀請大家限時免費體驗，每一個在本 AWS 網頁開設的測試帳戶現在不需要綁定信用卡、且享有 24 小時內完全免費，輕鬆一鍵創造實驗環境。
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