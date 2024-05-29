像光劍還是變形金剛？台中警車閃亮亮LED警示燈　勾起童年回憶殺

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照片中的警車，車頂長出兩根細長的紅藍閃燈，勾起網友回憶，各種童年卡通印象浮上心頭，有人說「好可愛喔！好像皮卡丘」、「是蟹老闆」、「天線寶寶還是避雷針」「呼叫！呼叫！霹靂貓」、「星爆氣流斬」、「變形金剛要來了」，還有人形容這是星戰迷專車「要演星際大戰，隨時拔下來開戰」。
有網友警車也走夜店風、像仙女棒，還有人笑稱「快嗨起來！跟出陣頭一樣」、「看到這麼亮的燈卻無法決鬥，真的很絕望啊」！也有民眾批評影響行車安全，「晚上超刺眼的，快看不見路了」、「超級87的設計，晚上要閃死誰」、「雨天的機車駕駛更痛苦」。
市議員張家銨今（29）日總質詢時指出，該則臉書文章的留言，充滿民眾的擔憂，過去「爆閃燈」嚴重影響駕駛視線的事件被廣泛討論，警察局現在自行開發這產品，是否對用路人的眼睛造成負面影響？警察局斥資開發活動式車頂警示燈，不能好心反招員警及民眾反感，呼籲在新設備使用之初，持續追蹤民眾及員警的反應。
警察局長李文章表示，此裝備為警察局內部員警提出的建議，主要使用於路上發生車禍時，為避免發生二次車禍，員警可架設警示燈提醒後方用路人注意，另也用於酒駕取締勤務。共採購222組，已陸續發放各分局、大隊外勤單位。
至於警示燈太亮，可能影響用路人視力一事，李文章表示，警示燈有4種閃燈模式，警方會實際測試，使用對用路人視覺影響最小的模式。