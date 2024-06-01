好市多「推車大盜」出沒！她結帳後整車消失　一堆哀號：我也遇過

美式賣場好市多（Costco）以價格實惠、無條件退貨的超強售後服務，受到不少台灣人追捧，不過近期卻驚傳出有「推車大盜」出沒，專挑會員結帳時下手，一名女會員結完帳轉頭才發現整車消失，幸好她們有及時向賣場出入口通報推車的樣式，加上好市多有一特別機制防護，最終才在賣場內某個角落將推車找回。消息曝光引發討論，一堆人哀號「我也遇過」。
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所幸，原PO和家人一開始就有通報出入口推車樣式，如果有發現該款推車就是她們被偷的，「不知道是不是這個原因，最後這個推車跟裡面的東西完好無缺被拋棄在賣場內某一個角落發現」，整起驚魂記約十幾分鐘。
貼文引發討論，不少人都哀號「我也遇過」。不過，事實上，好市多買場還有一機制，也可預防不肖人士偷走他人已結帳商品，就是「離開前的劃單員會檢查收據」機制，曾有網友分享，他一直以為好市多檢查收據只是「看一眼、隨便畫一下」而已，但某次消費有2張收據，他指出示1張，馬上被提醒「應該還有一張喔！」
美國網路媒體Mashed網站報導，離開Costco前經過的收據檢查，其實都為了消費者的權益著想，主要職責是檢查推車內的商品有沒有被重複計算，或是優惠商品是否真的有用優惠價計算。也能發揮嚇阻不肖人士偷到他人已結帳商品的效用。