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高國豪澄清未「私約大嫂」！愛妻坦承心情受影響發文：不再寬貸

▲高國豪澄清跟老哥高國強大嫂劉家菱「無私約」，妻子發文力挺，表示未來若有類似狀況，決不寬貸。（圖／高國豪IG)
▲高國豪澄清跟老哥高國強大嫂劉家菱「無私約」，妻子發文力挺，表示未來若有類似狀況，決不寬貸。（圖／高國豪IG)

記者吳政紘/綜合報導

PLG職籃聯盟新竹御頂攻城獅當家控衛高國豪，日前在個人IG突然貼上聲明，點出自己哥哥高國強妻子劉家菱，多次在外亂放話，還指出高國豪疑似利用IG「私約」大嫂，引發球迷關注，高國豪除了嚴正否認外，也寫下自己和「大嫂」劉家菱並無任何不正常往來，並要求對方勿對外散佈「不實謠言」。不過高國豪是否有約大嫂風波，已經對兩兄弟的感情有嚴重影響，過去還可以看到高國豪與高國強的合照等，現在兩人似乎漸行漸遠。此外，由於高國豪發文「自清」，愛妻也發文力挺，並坦承，近期發負面文的確是受到影響，也希望大嫂別再把道人是非建立在有趣之上，「否則不再寬貸。」

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根據相關人士透露，高國豪跟高國強感情原本就很好，還有人會看到高國強會到攻城獅主場看球，而大嫂也算是球迷，的確也很愛看球賽。

不過因為高國豪夫婦跟大嫂之間有些嫌隙，因此造成兩兄弟十分尷尬，最後還演變成要請出律師發出聲明警告。

高國豪高中就讀松山高中，被認為是「史上最強高中生」，還曾到美國念大學，想要挑戰更高層級，不過因為攻城獅在2020年跟他簽下5年高達3500萬台幣的超級大約，他也順利留在PLG職籃發展。老哥曾一度打過T1聯盟，目前擔任籃球訓練師，兩兄弟3年前還曾在比賽後一起合唱歌曲，引發周杰倫等名人按讚。

但高國豪聲明中，的確看得出夫婦對大嫂的行為有些不滿，尤其牽扯到合約、球隊等，加上「私約」等疑雲，由於高國豪也有家庭等，因此希望發出聲明「自清」。

高國豪妻子昨日也發文力挺丈夫「「我與先生忍耐劉女士在外造謠至少長達半年以上（她未與先生的哥哥結婚以前就已經開始造謠），有目的性地接近靠近藉此提升自己的價值，且試圖影響我們的名譽，我會與我先生站在一起，謝謝大家」。

而她也在社群貼文中提到，「這陣子的負面串文確實受這件事影響，想請她好好經營自己的生活，別把道人是非建立在有趣之上，也別把教唆傷人那套再搬出來，否則不再寬貸。」

對此攻城獅球團也回應指出：「高國豪私領域相關事宜皆由本人自行處理，據了解目前已進入司法程序，請給他一些空間，相信他們會冷靜處理，球團針對此事不會發表意見」。

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