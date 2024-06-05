高國豪澄清未「私約大嫂」！愛妻坦承心情受影響發文：不再寬貸

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據相關人士透露，高國豪跟高國強感情原本就很好，還有人會看到高國強會到攻城獅主場看球，而大嫂也算是球迷，的確也很愛看球賽。
不過因為高國豪夫婦跟大嫂之間有些嫌隙，因此造成兩兄弟十分尷尬，最後還演變成要請出律師發出聲明警告。
高國豪高中就讀松山高中，被認為是「史上最強高中生」，還曾到美國念大學，想要挑戰更高層級，不過因為攻城獅在2020年跟他簽下5年高達3500萬台幣的超級大約，他也順利留在PLG職籃發展。老哥曾一度打過T1聯盟，目前擔任籃球訓練師，兩兄弟3年前還曾在比賽後一起合唱歌曲，引發周杰倫等名人按讚。
但高國豪聲明中，的確看得出夫婦對大嫂的行為有些不滿，尤其牽扯到合約、球隊等，加上「私約」等疑雲，由於高國豪也有家庭等，因此希望發出聲明「自清」。
高國豪妻子昨日也發文力挺丈夫：「「我與先生忍耐劉女士在外造謠至少長達半年以上（她未與先生的哥哥結婚以前就已經開始造謠），有目的性地接近靠近藉此提升自己的價值，且試圖影響我們的名譽，我會與我先生站在一起，謝謝大家」。
而她也在社群貼文中提到，「這陣子的負面串文確實受這件事影響，想請她好好經營自己的生活，別把道人是非建立在有趣之上，也別把教唆傷人那套再搬出來，否則不再寬貸。」
對此攻城獅球團也回應指出：「高國豪私領域相關事宜皆由本人自行處理，據了解目前已進入司法程序，請給他一些空間，相信他們會冷靜處理，球團針對此事不會發表意見」。