獨／棒球之神助視障按摩師圓夢　見證太空人逆轉勝！連贏紅雀2場

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被阿寬視為棒球之神派來的兩位使者，一位是前駐美記者、Podcast頻道「Hito 大聯盟」共同主持人Adam（王啟恩），另一位是頻道「融融歷險記 Ben’s Adventure」擁有61.5萬訂閱的YouTuber 融融（Ben，吳宇堯），兩人日前將阿寬故事分享上社群，均獲熱烈迴響，超過6000網友朝聖見證神蹟。
Adam、阿寬與融融今（7）將結束美國棒球之旅返台，訪問前，阿寬已經在休士頓美粒果球場，連看兩場太空人隊與紅雀隊比賽。Adam在台灣時間6月5日晚間，接受《NOWnews今日新聞》跨海電話訪問，直言阿寬這場圓夢之旅，要是沒有一連串的巧合難以成行，更令人感到驚奇的是，「阿寬看的這兩場太空人對紅雀比賽，太空人隊開局都打得艱難，但最後都逆轉勝了！」
台灣最強視障太空人隊球迷 阿寬第一次打MLB電動就愛上
家住台中的阿寬是名視障者，也是位腳底按摩師。Adam分享說，和阿寬此行約在機場碰面是兩人人生中第4次相遇，第1次是10年前他和友人邊做腳底按摩邊聊大聯盟，阿寬突然插話，展現他從1997年第一次打MLB電動，就愛上太空人隊的資深「球迷力」，對太空人的球員和紀錄如數家珍，驚訝「當時的先發九人他都知道，連 Roger Clemens 拿過幾次賽揚獎也難不倒他」。
Adam說他當時曾在社群分享此事，沒想到從聽眾變朋友的Peter多年後傳來阿寬的消息。原來是阿寬今年2月初北上到兩廳院聽音樂會，但因被朋友放鳥，在Peter協助下前往捷運站，閒聊過程中發現阿寬就是Adam曾分享的那位太空人球迷。阿寬那時也和Peter聊起，他的夢想是去休士頓看太空人隊的比賽。
「我當時覺得這就是棒球之神的安排！」Adam說，他當下聯繫了融融，兩人決定一起幫阿寬圓夢，輾轉拿到阿寬聯絡方式，擔心開頭就說要幫忙圓夢太突兀，怕被當詐騙，他們以送節目紀念棒球帽之名約見面。
Adam說，當他們當面告訴阿寬「我們可以幫你完成夢想」時，沒有看到預期爆哭的場面，阿寬第1句話超解嗨，他問說：「這需要付錢嗎？」但阿寬的第2句話讓Adam堅信這件事非做不可。他直言：「要阿寬1個人來休士頓看球，就像我們去登聖母峰一樣，難度是10分，但對我們來說就2分，花的就是時間跟耐心。」
當你真心渴望某件事物 整個宇宙都會聯合起來幫你完成
之後，Adam和融融向AIT（美國在台協會）提案，「AIT覺得很有意義」順利通過，找了長榮、休士頓旅遊局和AVIS艾維士租車贊助。Adam感謝說，休士頓旅遊局亞太組長是台灣人，幫忙很多。阿寬圓夢之旅在6月2日出發，在休士頓看兩場太空人對紅雀賽事後，再奔赴達拉斯看遊騎兵對戰老虎，「爆肝行程，全靠腎上腺素在撐」。
Adam分享，阿寬在台灣、尤其是洲際球場看過很多比賽，當他一踏進美粒果球場時，無法靠自己感受球場有多大，他們就一一用說的轉達，「畢竟阿寬能感受這世界的只有聽覺和嗅覺」，盡可能地讓他一一觸摸感受。
「I can't see the world. But I SEE ASTROS WIN！」阿寬在球場中高舉畫著中華民國國旗的標語，吸引全場球迷目光，一名年約7、8歲小男孩跑來，把接到的太空人隊全壘打球送給阿寬，太空人吉祥物歐比特（Orbit）也跑來和他一起看球、擁抱。
或許，又是棒球之神的安排吧，阿寬在美粒果球場看的兩場太空人對紅雀比賽，太空人隊都打得艱難，一路落後。Adam說：「可能老天爺知道阿寬來看球，兩場太空人對最後都逆轉勝！」彷彿棒球之神發威，要讓阿寬的圓夢之旅不留遺憾，還更添傳奇色彩。
最後，Adam感動說：「棒球之神找到了我們，來完成這件很重要的任務！」他也想和廣大懷抱夢想的人們喊話說，「如果你有機會，盡可能把夢想告訴別人，別人會幫你一把，讓你知道這事情沒有你想像的那麼難！」
棒球魂，就是這麼熱血！
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