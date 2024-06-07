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棒球之神番外／他跑美30球場險大雨中斷　意外捕獲王建民MLB終戰

▲Podcast頻道「Hito 大聯盟」共同主持人Adam（中）與王建民（右）、郭泓志（左）合影。（圖／翻攝Adam臉書）
▲Podcast頻道「Hito 大聯盟」共同主持人Adam（中）與王建民（右）、郭泓志（左）合影。（圖／翻攝Adam臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣「最強球迷」視障按摩師阿寬，在棒球之神派來的兩大使者Adam和融融的協助下圓夢，超過6000名網友一起見證棒球之神降臨。而Adam也分享親身體驗的神蹟，那時他還是名工程師，向公司請假，花54天跑遍全美30座大聯盟（MLB）球場，雖然遇上大雨攪局，差點壞了計畫，但也讓他意外捕獲王建民大聯盟的最後一場比賽。

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Adam從工程師變駐美棒球記者　又轉職Podcast製作人

Podcast頻道「Hito 大聯盟」共同主持人Adam（王啟恩）是交大管理科學系畢業高材生，曾任Yahoo、趨勢科技等知名公司軟體工程師，有10年工程師資歷。2016年時，他向公司請假，花54天跑遍全美國30座大聯盟球場看比賽，2017年和夥伴 Jacky開播Podcast「Hito 大聯盟」節目，2018年轉職成為運動媒體 TSNA 的外派駐美記者。

Adam曾上YouTube頻道「張修修的不正常人生」，分享從工程師變駐美棒球記者，又轉職成Podcast製作人的闖關人生故事。當我們問他是否親身經歷棒球之神降臨？他笑說回：「很多欸！」而最讓他印象深刻的，正是2016年花54天跑遍全美30座球場圓夢，意外捕獲王建民在大聯盟最後一戰的那次。

▲皇家隊王建民中繼2局沒失分。（圖／美聯社／達志影像）
▲王建民最後一場大聯盟比賽，是在堪薩斯皇家對上雙城，擔任中繼投手。（圖／美聯社／達志影像）
54天攻克全美30球場　堪薩斯意外捕獲王建民MLB最後一戰

那時，Adam到堪薩斯看皇家對雙城比賽，那場比賽，王建民不是先發投手，朋友說台灣也正準備要看這場轉播，還說晚上可能會下大雨。Adam說，結果到第3~4局後真的下起大雨，球賽因此中斷，休息了1~2小時，「後來投手休息，球隊就叫王建民上來丟」。

Adam直言，那時王建民不是先發投手，「看到他要蠻強的運氣，真的非常非常巧合、非常幸運」。也因大雨下了很久，不少球迷都走光了，讓Adam有機會在非常近的距離看到王建民投球，而比賽結束後幾天，爆出皇家隊將王建民釋出的消息，也讓該場比賽成為王建民大聯盟的最後一場比賽。那場比賽，建仔對雙城隊拿下勝投，也是該季最後一場勝投。

▲中信兄弟投手教練王建民，曾收過「天才小史」簽名手套。（圖／中信兄弟提供）
▲王建民目前在中信兄弟擔任投手教練。（圖／中信兄弟提供）
那時MLB沒有禁止帶國旗進場，Adam說，他找機會請王建民簽名，也拿到了王建民最後一場大聯盟比賽的簽名球。而那場球賽是Adam的瘋狂棒球之旅中，唯一一場因下雨而延誤的比賽，也差點讓他行程滿檔的攻克30球場計畫，出現可能會失敗的危機，「幸好危機變成蠻好的結果」。

只是，那場神蹟的結果讓Adam不太想回憶，他嘆說：「那顆（王建民簽名）球在行李運送過程中不見了，棒球之神只借給我那一段時間。」留下小小缺憾。不過，就像Adam覺得，人生跟棒球很相似，有一套運行規則與邏輯，或許那顆球流向了更需要它的地方，也說不定。

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