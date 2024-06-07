獨／台灣最強棒球迷！看不見世界　練就「聽擊球聲辨好壞」超能力

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他雖看不見世界 卻用全身沉浸在棒球比賽裡
「圓夢的那一刻，阿寬是什麼反應？」Adam思索了幾秒，直言很難用言語形容阿寬當下的反應，「他看球很投入」，坐在他的右手邊，就像用全身的感官沈浸在夢想裡。Adam也笑說：「阿寬是男子漢，沒有哭！」
Adam說，阿寬在台灣也經常到洲際球場看中信兄弟隊的比賽，他曾分享主要是靠耳朵用聽的，「棒球一球一球丟，阿寬大概可以從球棒擊球的聲音，聽球有沒有打中、甚至這一棒打得好或壞」，加上現場觀眾的反應聲，是開心得狂歡大吼或是懊惱嘆息，都是他感受棒球運動的來源。
看球途中，Adam和融融偶有因要買食物或上洗手間而離席，但Adam說，「一回來，阿寬就會跟我們分享，剛剛誰誰誰打出了一支全壘打」。他說，雖然阿寬只有基礎的英文聽力，聽得懂關鍵字、人名、數字，再憑藉超強聽力，以及多年練就出看現場比賽的能耐，他在MLB球場完整看完球賽是沒有問題的。
Adam笑說，阿寬和他分享在台灣和美國看球賽的差異是，「在美國，（現場）大部分是人聲，沒有太多音樂、啦啦隊表演，但是現場球迷的情緒反應，足以堆疊賽事的熱情，讓他連細微的嘆息都可以聽到」。
或許，下次你有機會在洲際球場，看見這位「台灣最強球迷」阿寬，請記得和他一起，大聲為心儀球隊加油喝采！
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