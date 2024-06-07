和美罕見3.7地震！彰化斷層百年未動　未來恐有「7.6以上地震」

獨／台灣最強棒球迷！看不見世界　練就「聽擊球聲辨好壞」超能力

▲阿寬是MLB太空人隊的資深球迷，日前終於一圓赴休士頓看太空人隊比賽夢想，而他在台灣也經常到台中洲際球場看球賽。（圖／Adam提供）
▲阿寬是MLB太空人隊的資深球迷，日前終於一圓赴休士頓看太空人隊比賽夢想，而他在台灣也經常到台中洲際球場看球賽。（圖／Adam提供）

記者徐銘穗/綜合報導

棒球的魅力與熱血，足以跨越任何障礙！台中44歲視障按摩師阿寬從17歲和朋友一起打大聯盟（MLB）電玩，就愛上太空人隊，成為27資歷的資深球迷，終於一圓赴美國休士頓，現場太空人隊比賽的夢想，而他在台灣也經常到洲際球場看中信兄弟隊比賽，練就聽球棒擊球聲，就能分辨這球是好還是壞的超能力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
受限台灣、美國兩地時差以及阿寬爆肝圓夢行程不允許，此次我們未能訪問到故事主人翁阿寬。不過，和YouTuber 融融（Ben，吳宇堯）一同幫助阿寬圓夢的Podcast頻道「Hito 大聯盟」共同主持人Adam（王啟恩），和《NOWnews今日新聞》分享了阿寬是如何看棒球球賽。

他雖看不見世界　卻用全身沉浸在棒球比賽裡

「圓夢的那一刻，阿寬是什麼反應？」Adam思索了幾秒，直言很難用言語形容阿寬當下的反應，「他看球很投入」，坐在他的右手邊，就像用全身的感官沈浸在夢想裡。Adam也笑說：「阿寬是男子漢，沒有哭！」

Adam說，阿寬在台灣也經常到洲際球場看中信兄弟隊的比賽，他曾分享主要是靠耳朵用聽的，「棒球一球一球丟，阿寬大概可以從球棒擊球的聲音，聽球有沒有打中、甚至這一棒打得好或壞」，加上現場觀眾的反應聲，是開心得狂歡大吼或是懊惱嘆息，都是他感受棒球運動的來源。

▲賽後，美粒果球場警衛特別讓阿寬帶一些球場的紅土回家。（圖／Adam提供）
▲賽後，美粒果球場警衛特別讓阿寬帶一些球場的紅土回家。（圖／Adam提供）
看球途中，Adam和融融偶有因要買食物或上洗手間而離席，但Adam說，「一回來，阿寬就會跟我們分享，剛剛誰誰誰打出了一支全壘打」。他說，雖然阿寬只有基礎的英文聽力，聽得懂關鍵字、人名、數字，再憑藉超強聽力，以及多年練就出看現場比賽的能耐，他在MLB球場完整看完球賽是沒有問題的。

Adam笑說，阿寬和他分享在台灣和美國看球賽的差異是，「在美國，（現場）大部分是人聲，沒有太多音樂、啦啦隊表演，但是現場球迷的情緒反應，足以堆疊賽事的熱情，讓他連細微的嘆息都可以聽到」。

或許，下次你有機會在洲際球場，看見這位「台灣最強球迷」阿寬，請記得和他一起，大聲為心儀球隊加油喝采！

▲阿寬是名符其實的台灣最強球迷。（圖／融融提供）
▲阿寬是名符其實的台灣最強球迷。（圖／融融提供）
台灣最強棒球迷系列報導

獨／棒球之神助視障按摩師圓夢　見證太空人逆轉勝！連贏紅雀2場

獨／台灣最強棒球迷！看不見世界　練就「聽擊球聲辨好壞」超能力

棒球之神番外／他跑美30球場險大雨中斷　意外捕獲王建民MLB終戰


導盲犬待捷運車廂被阿伯罵！視障女強忍淚水連嗆3句：你看不到嗎

MLB／3轟炸退賽揚強投Justin Verlander　洋基10:3太空人收4連勝

Aaron Judge「開庭」攜手Soto猛灌8打點！洋基9：4送太空人4連敗

太空人又來？無安打比賽投手Ronel Blanco疑手套抹油　恐禁賽10場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載