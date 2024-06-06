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全球最佳50咖啡店「ST. ALi」來台快閃　推5款澳式咖啡+1台灣限定

▲源自墨爾本曾獲「全球最佳50間咖啡店」殊榮的澳洲精品咖啡始祖ST. ALi，首次來台快閃，6月7日~6月16日以店中店形式，並由ST. ALi的Head Barista台灣籍Alex Wang駐點出杯，將供應5款澳式咖啡及1款台灣快閃限定特調「巧克力十字麵包」。（圖／TOK盡興食光大巨蛋店提供）
▲源自墨爾本曾獲「全球最佳50間咖啡店」殊榮的澳洲精品咖啡始祖ST. ALi，首次來台快閃，6月7日~6月16日以店中店形式，並由ST. ALi的Head Barista台灣籍Alex Wang駐點出杯，將供應5款澳式咖啡及1款台灣快閃限定特調「巧克力十字麵包」。（圖／TOK盡興食光大巨蛋店提供）

記者葉盛耀/綜合報導

源自墨爾本曾獲全球最佳50間咖啡店殊榮的澳洲精品咖啡始祖ST. ALi，首次來台快閃，地點就在6月剛開幕的全日餐廳TOK盡興食光大巨蛋店，6月7日~6月16日以店中店形式驚喜登場，並由ST. ALi的Head Barista台灣籍Alex Wang駐點出杯，限時10天供應5款經典澳式咖啡及1款台灣快閃限定特調-巧克力十字麵包(Hot Cross Bun)，活動期間還提早於8點30分可入內，9點開始正式出杯，超經典的澳式咖啡預計將讓全台咖啡迷們瘋狂。

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創立於2005年的ST. ALi是帶動第三波精品咖啡及傳說中「很chill、很fusion」的澳式早午餐浪潮的幕後推手，也是全球50間最佳咖啡店的常勝軍，品牌團隊都有斜槓DNA，一路大玩跨界賽車、塗鴉到成為澳洲旅遊局推薦的「墨爾本必訪」。

▲TOK x ST.ALi快閃店中店的外觀樣貌。（圖／TOK盡興食光提供）
▲TOK x ST.ALi快閃店中店的外觀樣貌。（圖／TOK盡興食光提供）
這次快閃進駐TOK盡興食光大巨蛋店活動，將由ST. ALi的 Head Barista Alex Wang帶著品牌最受歡迎的配方豆來台，ST. ALi招牌義式豆帶有巧克力牛奶、軟糖及蘋果醬的風味，特別適合用在製作拿鐵咖啡、澳白等奶咖品類，除了ST. ALi. 靈魂之一的店內歌單將原汁原味復刻，連ST. ALi. 周邊商品，甚至澳洲高品質的豆奶Bonsoy也全部都搬來台北。快閃期間連續10天，咖啡師將推出拿鐵Latte、澳白Flat white、長黑咖啡(Long Black)、澳式魔法(Magic Coffee)、濃縮咖啡(Espresso)，及台灣快閃限定巧克力十字麵包(Hot Cross Bun)等6款咖啡。

▲ST. ALi的首席咖啡師 Alex Wang將親自在快閃店駐點出杯。（圖／TOK盡興食光提供）
▲ST. ALi的首席咖啡師 Alex Wang將親自在快閃店駐點出杯。（圖／TOK盡興食光提供）
其中的限定特調巧克力十字麵包咖啡是以澳洲復活節必吃的十字麵包為靈感，將卡麥隆單一產區可可製成的黑巧克力醬與澳洲Bonsoy全穀黃豆豆奶及濃縮咖啡調製均勻，再擠上使用肉桂、橘子皮等多款香料及奶油打發的香料奶油，咖啡入口滑順、風味結合可可與咖啡的苦與甘，加上香料奶油的辛與甜堆疊交織，非常具大人味，建議可搭配TOK精心呈現的小籠包造型費南雪，一澳一台，擬像與具體並陳。

另推薦適合搭配咖啡之餐點，像是手打泰奶軟法吐司，軟法吐司撒滿雪白糖霜，還淋泰奶醬，外酥內軟又有濃郁奶香，特別適合佐配澳白咖啡(Flat White)。或者也有香煎干貝青蘋果乳酪醬或炸鮭魚球，則適合搭上長黑咖啡(Long Black)。另外，6月13日下午14點在勺日日好空間店也將舉辦咖啡講座，邀請到ST. ALi品牌CEO Lachlan Ward到場分享品牌理念以及咖啡廳的空間設計，更將與勺日、TOK盡興食光的品牌主理人進行精彩對談，席次限量20組。

▲TOK推薦適合搭配咖啡之餐點，像是手打泰奶軟法吐司（左）。（圖／TOK盡興食光提供）
▲TOK推薦適合搭配咖啡之餐點，像是手打泰奶軟法吐司（左）。（圖／TOK盡興食光提供）
另外，想好好享受甜美下午茶時光，也可到台北新板希爾頓酒店，一樓大廳酒吧「SociAbility逸廊」即日起至8月31日，推出季節限定「綻芒希夏」下午茶饗宴，以寶島盛產的愛文芒果搭配時令水果，打造一系列精品級美點，每套1,250元+10%，盡享6款精緻甜點、3款創意鹹食以及夏季特調飲品四選二組合。

新飲品中推薦「百香冷萃咖啡」，以百香果獨特的酸甜韻味，帶出冷萃咖啡清新的柑橘香氣於口中綻放。或者也有「大吉嶺蜜香果茶」，是將鳳梨汁入茶香，口感清甜不膩。

▲台北新板希爾頓酒店一樓大廳酒吧「SociAbility逸廊」即日起至8月31日，推出季節限定「綻芒希夏」下午茶饗宴，每套1,250元+10%。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）
▲台北新板希爾頓酒店一樓大廳酒吧「SociAbility逸廊」即日起至8月31日，推出季節限定「綻芒希夏」下午茶饗宴，每套1,250元+10%。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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