辜寬敏為制憲2公投興訟！二審駁回上訴　法院判決敗訴確定

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本件雖因辜寬敏死亡但有委任訴訟代理人，依行政訴訟法規定準用民事訴訟法第173條規定，依法不停止訴訟程序，而為本案判決。
二審指出，人民行使公投權利，並非毫無界限，仍應遵循憲政體制而於立法所定範圍內為之，現行憲法增修條文已有明文規定憲法修改的程序，憲法修正案（解釋上包括修改部分或全部憲法條文）的提案創制，是專屬於立法院的職權範圍，由立法委員受人民之託代議為之，而中華民國自由地區選舉人就憲法修正案，則僅有投票複決的權限，並無投票創制的權限，因此駁回上訴，全案確定。
全案緣於，台灣制憲基金會董事長辜寬敏於民國109年4月底領銜提出「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」以及「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」2項公投提案至中選會，經聽證會及委員審議程序，中選會於109年10月16日駁回。
辜寬敏委任律師向台北高等行政法院提起撤銷及課予義務訴訟，請求法院撤銷中選會原處分，並命中選會通過公投提案。
一審台北高等行政法院認定，爭執的公投案因與憲法所授權制定之公投法規定不符合，且為無法拘束總統之諮詢性公投，非屬適格公投，而且此公投主文文義未明，有另作其他解釋可能。
一審法院認定，現行憲法增修條文已有明文規定憲法修改的程序，憲法修正案（包括修改部分或全部憲法條文）的提案創制是專屬於立法院職權範圍，由立法委員受人民之託代議為之，而中華民國自由地區選舉人就憲法修正案，則僅有投票複決的權限，並無投票創制的權限。
一審判決辜寬敏敗訴，辜寬敏不服提起上訴，二審由最高行政法院審理。（編輯：方沛清）