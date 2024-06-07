愛美新選擇　國際美學盛會展新亮點技術

在近年來，台灣人有越來越多人利用出國觀光旅遊之時，順道體驗國外醫美微整服務。看準愛美商機，雷醫國際（CJ Biotech）」在台灣舉行的AMWC大會中展出了引人注目的技術MORPHEUS8墨菲斯電波。
記者黃文德／綜合報導
今年的AMWC國際美學盛會熱鬧非凡，也特別邀請到講師Dr. Rovatti蒞臨，他於會中分享了使用MORPHEUS8墨菲斯電波的經驗。Dr. Rovatti指出，MORPHEUS8的特色在於其能夠針對皮膚的不同深度需求，這種技術不僅適用於臉部，還可以應用於頸部、腹部和四肢等多個部位。
隨著女性對自身健康和美麗的重視不斷提升，INMODE品牌近年來致力於女性私密保養的研究，不同於國內女性認知的私密處電波療程，INMODE所研發的私密處微針療程，其創新技術在全球市場獲得了廣泛的認可和應用，國外已有許多女性使用此項技術進行私密部位護理，已經成為市場上私密保養的新趨勢。
除了在私密保養領域的卓越研究，INMODE還推出了許多廣受好評的緊實溶脂設備，改善身體曲線與自信心的提升，也成為國內眾多醫師關注焦點。INMODE指出，將持續於推動全球醫美技術的發展，並為消費者帶來更多創新、高效的醫學美容方案。