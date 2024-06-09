爸媽想送房給你！他喊「不能要」　揭隱藏課稅陷阱：3動作省百萬

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1.贈與：但是如果房屋價值超過244萬，就要繳贈與稅、土增稅、契約。威森提醒「房子送給你，聽起來很爽」，但是要負擔的稅額會遠比你想像的還要多很多。
2.繼承：威森指出，繼承房產要繳繼承稅，而且不僅要等爸媽百年才能「繼承」，可能還得面臨兄弟姊妹持分問題。
3.買賣：如果爸媽持有房子的時間夠久，透過買賣給你不用繳房地合一稅、地價稅、印花稅，就可以完整取得房子。不過，孩子則必須要準備頭期款，作為買賣的價金，是3種過戶方式中成本最省的一種。
傳承稅務顧問廖嘉紅日前也曾分享，爸媽計畫買3000萬房送給在台北打拼的兒子，但扣掉夫妻2人免稅額，贈與稅10%計算，贈與稅約250萬，但只要運用「市價和評定價值的落差」、「每年度的免稅額244萬」及「房屋貸款的利用」3動作，就有機會把贈與稅從250萬元變0元。
不過，廖嘉紅也提醒，運用房貸的「贈與附有負擔」來節省贈與稅，必須注意受贈人（兒女）有能力負擔，且由他們來還房貸，千萬不要使用每年贈與稅的244萬免稅額來幫他們還房貸，因為國稅局會依照「實質課稅原則」，否認貸款的真實性，貸款金額無法贈與額中扣除，導致要補繳贈與稅，讓先前做的「贈與附有負擔」房貸1000萬，功虧一簣。
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