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爸媽想送房給你！他喊「不能要」　揭隱藏課稅陷阱：3動作省百萬

▲高房價時代，不少人都期待有個富爸爸能買房送自己，可以少奮鬥好幾年。（示意圖／取自Pexels）
▲高房價時代，不少人都期待有個富爸爸能買房送自己，可以少奮鬥好幾年。（示意圖／取自Pexels）

記者徐銘穗/綜合報導

買不起房就等！內政部統計，全台灣2024年第一季有超過3.4萬人不用花錢，靠「贈與」及「繼承」就能擁有房產。不過，不動產買賣達人卻疾呼：「爸媽想送房給你，不能要！」揭開鮮為人知的課稅陷阱。稅務專家也教3動作，讓數百萬贈與稅變0元。

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不動產買賣達人威森日前在IG分享房地產知識，疾呼：「爸媽想送房給你，不能要！」他指出不是因為不好意思，是因為不划算，必須讓父母賣給你比較划算。威森說明，一般而言有以下3種方式可以過戶。

1.贈與：但是如果房屋價值超過244萬，就要繳贈與稅、土增稅、契約。威森提醒「房子送給你，聽起來很爽」，但是要負擔的稅額會遠比你想像的還要多很多。

2.繼承：威森指出，繼承房產要繳繼承稅，而且不僅要等爸媽百年才能「繼承」，可能還得面臨兄弟姊妹持分問題。　

3.買賣：如果爸媽持有房子的時間夠久，透過買賣給你不用繳房地合一稅、地價稅、印花稅，就可以完整取得房子。不過，孩子則必須要準備頭期款，作為買賣的價金，是3種過戶方式中成本最省的一種。

▲報稅季開跑，民眾可以利用網路報稅、手機報稅或是親自到國稅局一趟。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.01）
▲若孩子繼承不動產後，持有2年內就出售，得面臨45%的高額房地合一重稅。（示意圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.01）
傳承稅務顧問廖嘉紅日前也曾分享，爸媽計畫買3000萬房送給在台北打拼的兒子，但扣掉夫妻2人免稅額，贈與稅10%計算，贈與稅約250萬，但只要運用「市價和評定價值的落差」、「每年度的免稅額244萬」及「房屋貸款的利用」3動作，就有機會把贈與稅從250萬元變0元。

不過，廖嘉紅也提醒，運用房貸的「贈與附有負擔」來節省贈與稅，必須注意受贈人（兒女）有能力負擔，且由他們來還房貸，千萬不要使用每年贈與稅的244萬免稅額來幫他們還房貸，因為國稅局會依照「實質課稅原則」，否認貸款的真實性，貸款金額無法贈與額中扣除，導致要補繳贈與稅，讓先前做的「贈與附有負擔」房貸1000萬，功虧一簣。

■本文經「理工男威森」授權引用。原始IG出處請點此

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