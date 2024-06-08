北部粽排名第三！營養師曬「端午粽子熱量表」 這顆不要一人獨食
下週一即將迎來端午節，許多人大啖粽子應景過節。不過，其實粽子熱量非常驚人，吃太多也會造成健康負擔，美女營養師高敏敏就列出14種不同熱門粽子的熱量排行，其中又以「廣州荷葉粽」居冠，她特別指出這款粽子連鈉含量都超高，提醒大家要與家人一起分享，勿一人獨食。
記者賴禹妡／綜合報導
高敏敏營養師在臉書粉專曬出14種熱門粽子熱量表，其中排名最高的粽子為「廣州荷葉粽」，650g就有1066大卡，需要散步305分鐘才能消耗，且鈉含量更超過1000毫克，因此她也提醒「請與家人一起分享，勿一人獨食。」尤其糖尿病、高血脂、高血壓等慢性疾病患者更要注意分量。
排名第二的高熱量粽子為「小米粽」，220g就有565大卡，需要散步162分鐘才能消耗，但比起糯米粽子更好消化，適合腸胃不好的人。第三名則是「北部粽」，210g有518大卡，需要散步148分鐘才能消耗，尤其蛋黃、五花肉等餡料更是影響熱量的關鍵。
至於「南部粽」的熱量則排名第5名，210g有477大卡，需要散步136分鐘才能消耗，雖然南部粽多以水煮熱量較低，但若添加滷肉、花生等高熱量、高油脂食材，就會讓熱量跟著飆高。甜甜的「鹼粽」排名第13，雖然看似熱量低，但大多人都會加上蜂蜜或果糖一起吃，可能會讓糖分攝取量過高，千萬別一顆接著一顆吃。
高敏敏也提供「吃粽小秘訣」，若要控制熱量及澱粉量，一天吃一顆粽子就好，也可以替換正餐澱粉。另外記得搭配蔬菜增加纖維量，讓飲食更均衡，飯後也可以吃奇異果、鳳梨、木瓜等含酵素水果幫助消化。沾醬也要另外倒小碟子，別直接淋在肉粽上，藉此控制鈉量及糖量。