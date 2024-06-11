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電鍋蒸粽子2行為超NG！台電認證：默默吃掉很多電　專業加熱法曝

▲端午連假剛過，不少人家中冰箱仍囤有大量粽子，需要加熱當三餐享用。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲端午連假剛過，不少人家中冰箱仍囤有大量粽子，需要加熱當三餐享用。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者賴禹妡／綜合報導

端午連假剛過，不少人家中冰箱仍囤有大量粽子，需要加熱當三餐享用。台電近日就指出，使用電鍋加熱粽子，除了要注意使用專用插座，也要記得即時拔插頭，才能更加省電、安全，否則電鍋恐變成默默吃電的耗電怪獸。另外，美食作家沈軒毅也分享，如何使用電鍋加熱粽子最方便、美味。

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臉書粉專「台電電力粉絲團」在端午連假期間發文，表示使用電鍋蒸粽子，有2招可以更省電、安全，第一就是「不共用插座更安全」，由於電鍋電功率較大，屬於高功率家電，若與其他電器共用插座，會有短路、過熱的風險，因此電鍋要使用專用插座，也要盡量避免使用延長線。

▲（圖／取自臉書粉專「台電電力粉絲團 」）
▲台電近日就指出，使用電鍋加熱粽子，除了要注意使用專用插座，也要記得即時拔插頭，才能更加省電、安全。（圖／取自臉書粉專「台電電力粉絲團 」）
台電指出，第二招為「不長時保溫不耗電」，蒸完粽子後一定要記得拔插頭，因為電鍋按鍵跳起來之後，就會變成保溫狀態，而保溫耗電量積少成多，不知不覺中就吃掉了許多電，除此之外也很容易導致細菌滋生，因此特別要注意別讓電鍋長時間保溫。

《NOWnews今日新聞》曾報導3種「端午粽子加熱法」，其中美食作家沈軒毅就分享，電鍋加熱粽子是最方便的方式，但記得要放蒸架墊高。先以量米杯倒約2杯水，按下開關後，等電鍋冒出蒸氣，再將包含粽葉的粽子裝在大盤上放入電鍋，但不建議使用煮飯的內鍋裝盛。當開關跳起後，記得不要掀蓋，再燜至少5分鐘。

▲用電鍋來覆熱粽子，最是方便。（圖／周淑萍攝）
▲美食作家沈軒毅分享，電鍋加熱粽子是最方便的方式，但記得要放蒸架墊高。（圖／記者周淑萍攝）

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