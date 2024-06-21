3星座最疼小孩！孫安佐爸媽全中　孫鵬第2、狄鶯「無限包容」奪冠

綻放似火樹、盛開若銀花　綺香級紫焰金高層層堆疊打造火花盛宴！

▲白金龍赤焰金門高粱酒（綺香紫）以馥郁綺香帶來全新豐味，具有超過 20 種的香氣；其韻味如同花火一般瑰麗，在舌尖綻放。(圖/黑松提供)
▲白金龍赤焰金門高粱酒（綺香紫）以馥郁綺香帶來全新豐味，具有超過 20 種的香氣；其韻味如同花火一般瑰麗，在舌尖綻放。(圖/黑松提供)

生活中心/綜合報導

夏天到來，當然少不了璀璨眩目的花火；大大小小顏色各異的花火，更是象徵著美好時刻的展現，乘載著大家記憶中最好的時刻。而如今此景除卻天上有，在你的舌尖也能綻放！去年黑松公司聯手金門酒廠，推出白金龍赤焰金門高粱酒系列，獨特的醇厚風味獲得不少酒迷的青睞。而今年更是在原有的基礎下，以馥郁綺香帶來全新豐味，透過極限高溫火麴，匯聚紅焰藍焰精華而成的絕品香遇，推出具有超過 20 種風味的「白金龍赤焰金門高粱酒（綺香紫）」；其韻味層層疊疊又馥郁無比，就像是一場香氣的花火盛宴在舌尖炸開！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲紫焰高粱使用罕見火入麴入酒，讓醇厚口感超乎以往，酒體、酒香、質感都更加進階，餘韻久久不散。(圖/黑松提供)
▲紫焰高粱使用罕見火入麴入酒，讓醇厚口感超乎以往，酒體、酒香、質感都更加進階，餘韻久久不散。(圖/黑松提供)
白金龍赤焰金門高粱酒系列能有不同一般高粱的醇厚，都是多虧了老天賞臉，採用了發生機率難以估算的火入麴入酒，釀製出具備格外豐厚風味酒款。而這次的綺香紫更是將火入麴的反應溫度推至極限，打造風味加倍昇華的全新酒體，更蘊含高達20種以上的馥郁香氣。醇香漸展，如夏日煙火在夜空中層層綻放，令人流連忘返。

經由最佳比例調製的酒體，香氣綻露時如花火初放光芒，層層堆疊的綺香紛呈，每股氣息皆是酒酯風味交織，令人回味無窮。細品酒香，開瓶首先聞到的便是富有厚實感的醃漬水果氣息，隨後交織著爆米花奶香系糧香味，好比是香氣花火初綻光芒，正在漸次嶄露繁複的層次。入口後醇厚陳年窖香迅速擴散，接著烏梅酸香與花蜜甜香點綴其中，如同閃爍的繁星漫佈純淨無雲的夜空一般佔據整個口腔。最後，冰糖葫蘆清甜輕酸感伴隨草本香氣與酒醩蒸糧感繚繞在喉頭，像是花火爆炸的聲音終於從遠處傳來，低沉有力而迴盪不已。

▲紫焰金高延續《動腦雜誌》年度傑出包裝設計金獎肯定之設計概念，打造富有生命力的絢麗包裝。(圖/黑松提供)
▲白金龍赤焰金門高粱酒「綺香紫」延續《動腦雜誌》年度傑出包裝設計金獎肯定之設計概念，打造富有生命力的絢麗包裝。(圖/黑松提供)
白金龍赤焰金門高粱酒「綺香紫」延續去年「豐聚藍」「赤焰紅」榮獲《動腦雜誌》年度傑出包裝設計金獎肯定之設計概念，以赤焰火高溫意象交織前作紅藍雙焰為靈感，打造炫目漸層，形成具備魔幻、綺麗氣質、同時代表紫級一品的紫焰瓶身，火焰躍然而出，從其中就能感受濃濃的生命力。

花火是節日的象徵，在特殊的日子才能看的見。而現在有了這支超珍稀「白金龍赤焰金門高粱酒（綺香紫）」，每一口都是香氣的花火盛宴，每一天都是花火節！即日起於全台各地區酒類專賣店陸續開賣；7-11、全家超商開放預購；金酒公司在台指定直營門市（台北/桃園/台中/高雄店）可洽詢購買。建議售價 900 元（實際價格、庫存及販售方式，依各通路為準）。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

現在點擊連結，加入58金高FB粉絲專頁會員，就有機會帶走綻放綺香的白金龍赤焰金門高粱酒！https://pse.is/629d37/

檢調發動搜索！新壽稱與營運無關　對公司財務無影響

焦糖找到新工作！將任北市黨部執行長　他酸：沒納入王浩宇我不服

再釀一死！恐怖煎蛋造成2歲女童斃命　大馬食物中毒案累計2死

Nexon韓方來台力挺《波拉西亞戰記》　橘子劉柏園盼開啟合作高峰

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選