綻放似火樹、盛開若銀花　綺香級紫焰金高層層堆疊打造火花盛宴！

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經由最佳比例調製的酒體，香氣綻露時如花火初放光芒，層層堆疊的綺香紛呈，每股氣息皆是酒酯風味交織，令人回味無窮。細品酒香，開瓶首先聞到的便是富有厚實感的醃漬水果氣息，隨後交織著爆米花奶香系糧香味，好比是香氣花火初綻光芒，正在漸次嶄露繁複的層次。入口後醇厚陳年窖香迅速擴散，接著烏梅酸香與花蜜甜香點綴其中，如同閃爍的繁星漫佈純淨無雲的夜空一般佔據整個口腔。最後，冰糖葫蘆清甜輕酸感伴隨草本香氣與酒醩蒸糧感繚繞在喉頭，像是花火爆炸的聲音終於從遠處傳來，低沉有力而迴盪不已。
白金龍赤焰金門高粱酒「綺香紫」延續去年「豐聚藍」「赤焰紅」榮獲《動腦雜誌》年度傑出包裝設計金獎肯定之設計概念，以赤焰火高溫意象交織前作紅藍雙焰為靈感，打造炫目漸層，形成具備魔幻、綺麗氣質、同時代表紫級一品的紫焰瓶身，火焰躍然而出，從其中就能感受濃濃的生命力。
花火是節日的象徵，在特殊的日子才能看的見。而現在有了這支超珍稀「白金龍赤焰金門高粱酒（綺香紫）」，每一口都是香氣的花火盛宴，每一天都是花火節！即日起於全台各地區酒類專賣店陸續開賣；7-11、全家超商開放預購；金酒公司在台指定直營門市（台北/桃園/台中/高雄店）可洽詢購買。建議售價 900 元（實際價格、庫存及販售方式，依各通路為準）。
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