王品藝奇「現流鮪魚」套餐88折！加購和牛5折 壽司郎鮪魚大腹40
夏天迎接鮪魚季，不少民眾愛吃清爽的生魚片，王品「藝奇和牛岩板燒 日本料理」限時開賣「現流鮪魚」限定套餐，主打刺身、煙熏鹽麴鮪魚及釜飯，等季節料理，6月祭出單客88折早鳥優惠回饋饕客，加購「和牛刺身佐櫻花漬」還有5折半價優惠。台灣壽司郎6周年創業季，即日起至6月18日爽吃「鮪魚大腹」只要40元，今（12）日還預告《原神》聯名活動，大推10款虛寶卡與週邊商品。
記者蕭涵云/綜合報導
王品集團旗下的「藝奇和牛岩板燒 日本料理」，主打正當時的「現流鮪魚」，限時推出「鮪魚限定套餐」，搭配當季海鮮推出甜美「今が旬の鮪魚刺身盛宴」，搭配以鹽麴醃漬手法處理鮪魚腹排的「煙熏鹽麴鮪魚佐料理長自製醬」，最後還將鮪魚打成柔滑泥漿，結合在地彰化馥米入鍋現炊成「炭香山椒鮪魚釜飯」，即日起至8月底限時供應，七道式日本旬味美饌，套餐價980元（10%服務費另計）。
季節甜點則除了人氣款「靜岡抹茶巴菲」，全新推出「抹茶蕨餅奶蓋」，將日本人夏天必吃的日式和菓子「蕨餅」，堆疊在微苦回甘的抹茶與絲滑奶蓋上，有如喝的甜點。
為回饋饕客，6月30日前消費「鮪魚限定套餐」，可享「單客88折」早鳥優惠；6月底前消費任一套餐，加購「和牛刺身佐櫻花漬」可享5折半價優惠。7月21日前消費並掃描粉專指定QRCODE，完成釣魚趣遊戲任務，可現領「御賜美味菜品券」；於8月底前回店消費任2客，可獲「料理長人氣招待菜」乙份。
另外，台灣壽司郎迎接6周年創業祭，即日起至6月23日正舉辦優惠活動，即日起至6月18日「6周年鮪魚大腹」才40元，6月19日至6月23日則有超人氣「生鮭魚」2貫50元限時優惠。活動期間常態菜單赤蝦2貫只要40元、青森縣產比目魚40元、廣島縣產酥炸牡蠣60元、鮭魚卵海鮮3貫100元、還有大草蝦&貝柱天婦羅 100元，超搶手每回推出都秒殺完售的濃厚海膽拌麵也回歸。
壽司郎還最新預告6月17日起將與《原神》聯名，推出專屬鐳射票道具虛寶卡、聯名款壓克力雙人立牌組、聯名款Q版鑰匙圈共10款週邊商品；還在全台打造18家主題店，鐵粉們記下鬧鐘手刀衝刺搶頭香了。