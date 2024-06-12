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一星主廚客座SUKHOTHAI　推11道菜含「米其林推選泰菜第一名」

▲台北喜來登大飯店館內二樓「SUKHOTHAI泰式餐廳」即日請邀請到《泰國米其林一星餐廳》Khao (Ekkamai) 的行政主廚Nattakit Kallayanamitr, Chef Toei來台客座，帶來11道屢獲星級菜色，包含蟹肉烘蛋以及米其林評鑑員推選最具特色泰菜第一名的「香酥鯖魚鮮蔬蟹膏塔」等。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台北喜來登大飯店館內二樓「SUKHOTHAI泰式餐廳」即日請邀請到《泰國米其林一星餐廳》Khao (Ekkamai) 的行政主廚Nattakit Kallayanamitr, Chef Toei來台客座，帶來11道屢獲星級菜色，包含蟹肉烘蛋以及米其林評鑑員推選最具特色泰菜第一名的「香酥鯖魚鮮蔬蟹膏塔」等。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

以傳統宮廷泰菜為定位的台北喜來登大飯店館內二樓「SUKHOTHAI泰式餐廳」，去年底聘請曾坐鎮多間國際頂奢酒店的泰籍主廚Jimmy掌杓，把正統泰國風味帶來台灣，今年6月更邀請到《泰國米其林一星餐廳》Khao (Ekkamai) 的行政主廚Nattakit Kallayanamitr, Chef Toei於6月13日至17日來台客座，帶來11道屢獲星級肯定的Khao餐廳經典菜色，包含蟹肉烘蛋、瑪莎曼咖哩燉羊膝、以及米其林評鑑員推選最具特色泰菜第一名的「香酥鯖魚鮮蔬蟹膏塔」等。客座活動提供單點菜單，即日起開放預訂，客座菜單將持續販售至7月底。

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位於曼谷Ekkamai的Khao，在泰語中意為「大米」，是泰國人的日常主食外亦有見面時問候「Kin Khao Gun一起吃飯吧」意味，在泰國文化裡「吃飯」不只意味著填飽肚子，更是有著情感的聯繫與交流，Chef Toei希望透過料理傳承泰國文化，將對家鄉的情感傳遞餐桌上。

Chef Toei曾在多間泰國五星級酒店與Fine Dining餐廳任職，擁有超過30年的傳統泰式、法式廚藝經驗，其中包含享譽泰國的米其林二星高級法式餐廳－曼谷文華東方酒店「Le Normandie」餐廳行政主廚、擔任長達八年的全國性電視廚藝節目《料理鐵人The Iron Chef》評審等，2019年加入Khao (Ekkamai)餐廳，隔年便首度摘下米其林一星殊榮，至今已五度蟬聯。他認為「簡單卻精緻」是正統泰菜的精神，因泰人天性純樸、物產豐饒的環境下，反映在飲食文化多是善用最簡單的方式，呈現出多元的菜色樣貌。

▲米其林一星主廚Nattakit Kallayanamitr, Chef Toei曾在多間泰國五星級酒店與Fine Dining餐廳任職，擁有超過30年的傳統泰式、法式廚藝經驗。（圖／台北喜來登提供）
▲米其林一星主廚Nattakit Kallayanamitr, Chef Toei曾在多間泰國五星級酒店與Fine Dining餐廳任職，擁有超過30年的傳統泰式、法式廚藝經驗。（圖／台北喜來登提供）
Chef Toei本次來台客座將端出11道摘星經典菜色，前菜「香酥鯖魚鮮蔬蟹膏塔」源自於拉瑪五世朱拉隆功國王時期的皇家美食「Miang Pla Too」，其遊船渡假期間因受限於海上條件，故將海域常見的短鯖魚以香料醃漬後裹粉油炸，配上鮮拆蟹膏、蒜末、辣椒、香菜與魚露等製成的蘸醬，以爽脆生菜包裹魚肉以及小紫茄、奶油萵苣、長豆、小黃瓜等食材入口，兼具鮮、辣、鹹、酸的獨特滋味更獲米其林評鑑員推選為「年度十大推薦泰國菜第一名」。

▲前菜「香酥鯖魚鮮蔬蟹膏塔」源自於拉瑪五世朱拉隆功國王時期的皇家美食「Miang Pla Too」，曾獲米其林評鑑員推選為「年度十大推薦泰國菜第一名」。（圖／記者葉盛耀攝）
▲前菜「香酥鯖魚鮮蔬蟹膏塔」源自於拉瑪五世朱拉隆功國王時期的皇家美食「Miang Pla Too」，曾獲米其林評鑑員推選為「年度十大推薦泰國菜第一名」。（圖／記者葉盛耀攝）
還有「蟹肉烘蛋」，為了做這道菜，Chef Toei來特地從曼谷帶來專屬的鍋具，才能做出表面酥香、烘蛋滑嫩、蟹肉飽滿三要素齊全的烘蛋，滋味鮮度十足，看似簡單的料理實則全憑主廚用火功力。還有享譽全球50大美食榜首的瑪莎曼咖哩，通常醬汁是以月桂葉、豆蔻等乾性香料與香濃椰奶、羅望子汁、棕櫚糖與魚露濕性香料混合製作成特色咖哩醬，這裡的版本是選用羊膝（羊腿），先炸過緊鎖肉汁後以椰奶燉煮至膠質釋放且肉酥軟爛，加入烤過的花生、洋蔥與馬鈴薯，味道溫潤且甜中帶辣。

▲蟹肉烘蛋裡，吃得到飽滿地鮮拆蟹肉。（圖／記者葉盛耀攝）
▲蟹肉烘蛋裡，吃得到飽滿地鮮拆蟹肉。（圖／記者葉盛耀攝）
▲也有瑪莎曼咖哩，這裡的版本是選用羊腿製作。（圖／記者葉盛耀攝）
▲也有瑪莎曼咖哩，這裡的版本是選用羊腿製作。（圖／記者葉盛耀攝）
主菜「清蒸檸檬筍殼魚」選用有泰國國寶魚之稱的鮮活筍殼魚，以香菜根、大蒜、椰糖、泰國辣椒剁碎，與檸檬汁、魚露製成的特調醬汁一同清蒸展現肉質鮮甜，細嫩魚肉吸滿檸香醬汁，酸爽原汁勁辣開胃。

▲「清蒸檸檬筍殼魚」選用有泰國國寶魚之稱的鮮活筍殼魚，以香菜根、大蒜、椰糖、泰國辣椒、檸檬汁、魚露等添味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「清蒸檸檬筍殼魚」選用有泰國國寶魚之稱的鮮活筍殼魚，以香菜根、大蒜、椰糖、泰國辣椒、檸檬汁、魚露等添味。（圖／記者葉盛耀攝）
另外，泰國東北地區以燒烤料理聞名，「碳烤澳洲M9和牛佐泰式香料沙拉」Chef Toei選用澳洲最高級的M9和牛，肉質鮮嫩多汁卻不過分油膩，先以特色泰式香料醃製後大火碳烤封鎖肉汁，再淋上檸檬汁、魚露、辣椒調製的醬汁，拌入薄荷葉與東北特色炒糯米粉添香，碳香陣陣且口感清爽、入口層次豐富。Chef Toei的客座餐會為6月13日至17日，而此次的座菜單將持續販售至7月底。

▲「碳烤澳洲M9和牛佐泰式香料沙拉」其實就是我們熟知的泰北菜「瀑布牛」，但是做的是奢華版，且更噴香爽口。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「碳烤澳洲M9和牛佐泰式香料沙拉」其實就是我們熟知的泰北菜「瀑布牛」，但是做的是奢華版，且更噴香爽口。（圖／記者葉盛耀攝）
台北晶華酒店也有客座活動，6月27日至29日邀請到2023年「首爾米其林餐飲指南」唯一三星得主、也是「聖佩黎洛亞洲50最佳餐廳」韓國排名第一的《MOSU Seoul》餐廳主廚安成宰(Sung-jae Ahn)客座二樓Robin's鐵板燒。MOSU以新派韓菜在國際美食界打響名號，首次登台除了帶來經典菜色之外、也將首次透過西式鐵板華麗展演創意料理，打造獨一無二的「Regent x MOSU Seoul」饗宴，每位16,800元 (含精選佐餐酒)，每晚限量80席次，即起開放預訂。

▲台北晶華酒店於6月27日至29日邀請到2023年「首爾米其林餐飲指南」唯一三星得主、也是「聖佩黎洛亞洲50最佳餐廳」韓國排名第一的《MOSU Seoul》餐廳主廚安成宰(Sung-jae Ahn)，將客座二樓Robin's鐵板燒。（圖／台北晶華提供）
▲台北晶華酒店於6月27日至29日邀請到2023年「首爾米其林餐飲指南」唯一三星得主、也是「聖佩黎洛亞洲50最佳餐廳」韓國排名第一的《MOSU Seoul》餐廳主廚安成宰(Sung-jae Ahn)，將客座二樓Robin's鐵板燒。（圖／台北晶華提供）

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