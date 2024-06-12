一星主廚客座SUKHOTHAI　推11道菜含「米其林推選泰菜第一名」

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Chef Toei曾在多間泰國五星級酒店與Fine Dining餐廳任職，擁有超過30年的傳統泰式、法式廚藝經驗，其中包含享譽泰國的米其林二星高級法式餐廳－曼谷文華東方酒店「Le Normandie」餐廳行政主廚、擔任長達八年的全國性電視廚藝節目《料理鐵人The Iron Chef》評審等，2019年加入Khao (Ekkamai)餐廳，隔年便首度摘下米其林一星殊榮，至今已五度蟬聯。他認為「簡單卻精緻」是正統泰菜的精神，因泰人天性純樸、物產豐饒的環境下，反映在飲食文化多是善用最簡單的方式，呈現出多元的菜色樣貌。
Chef Toei本次來台客座將端出11道摘星經典菜色，前菜「香酥鯖魚鮮蔬蟹膏塔」源自於拉瑪五世朱拉隆功國王時期的皇家美食「Miang Pla Too」，其遊船渡假期間因受限於海上條件，故將海域常見的短鯖魚以香料醃漬後裹粉油炸，配上鮮拆蟹膏、蒜末、辣椒、香菜與魚露等製成的蘸醬，以爽脆生菜包裹魚肉以及小紫茄、奶油萵苣、長豆、小黃瓜等食材入口，兼具鮮、辣、鹹、酸的獨特滋味更獲米其林評鑑員推選為「年度十大推薦泰國菜第一名」。
還有「蟹肉烘蛋」，為了做這道菜，Chef Toei來特地從曼谷帶來專屬的鍋具，才能做出表面酥香、烘蛋滑嫩、蟹肉飽滿三要素齊全的烘蛋，滋味鮮度十足，看似簡單的料理實則全憑主廚用火功力。還有享譽全球50大美食榜首的瑪莎曼咖哩，通常醬汁是以月桂葉、豆蔻等乾性香料與香濃椰奶、羅望子汁、棕櫚糖與魚露濕性香料混合製作成特色咖哩醬，這裡的版本是選用羊膝（羊腿），先炸過緊鎖肉汁後以椰奶燉煮至膠質釋放且肉酥軟爛，加入烤過的花生、洋蔥與馬鈴薯，味道溫潤且甜中帶辣。
主菜「清蒸檸檬筍殼魚」選用有泰國國寶魚之稱的鮮活筍殼魚，以香菜根、大蒜、椰糖、泰國辣椒剁碎，與檸檬汁、魚露製成的特調醬汁一同清蒸展現肉質鮮甜，細嫩魚肉吸滿檸香醬汁，酸爽原汁勁辣開胃。
另外，泰國東北地區以燒烤料理聞名，「碳烤澳洲M9和牛佐泰式香料沙拉」Chef Toei選用澳洲最高級的M9和牛，肉質鮮嫩多汁卻不過分油膩，先以特色泰式香料醃製後大火碳烤封鎖肉汁，再淋上檸檬汁、魚露、辣椒調製的醬汁，拌入薄荷葉與東北特色炒糯米粉添香，碳香陣陣且口感清爽、入口層次豐富。Chef Toei的客座餐會為6月13日至17日，而此次的座菜單將持續販售至7月底。
台北晶華酒店也有客座活動，6月27日至29日邀請到2023年「首爾米其林餐飲指南」唯一三星得主、也是「聖佩黎洛亞洲50最佳餐廳」韓國排名第一的《MOSU Seoul》餐廳主廚安成宰(Sung-jae Ahn)客座二樓Robin's鐵板燒。MOSU以新派韓菜在國際美食界打響名號，首次登台除了帶來經典菜色之外、也將首次透過西式鐵板華麗展演創意料理，打造獨一無二的「Regent x MOSU Seoul」饗宴，每位16,800元 (含精選佐餐酒)，每晚限量80席次，即起開放預訂。