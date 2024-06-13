好市多咖啡、汽油5商品一直漲！外媒示警：停止購買　這4項會降價

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1.咖啡
報導指出，通貨膨脹從2019年以來就一直在推高咖啡粉的價格，自 2019 年以來一直穩定成長，2022年上漲了39%，並認為這一趨勢將會在2024年繼續下去。Costco的咖啡產品，包括自有品牌和其他知名品牌，價格均有所上漲。建議可考慮好市多自有品牌Kirkland，以獲得更優惠的咖啡價格。
2.橄欖油
橄欖油是不好台灣會員到好市多必買商品之一，然而，橄欖油的成本最近一直在上漲，並且可能會繼續上漲。根據「 Eat This, Not That」食品網站報導，2023 年 3 月至今年，布魯克林好市多自有品牌的橄欖油價格從 16.99 美元（約新台幣524元）飆升至 24.99 美元（約新台幣808元）。
3.汽油
好市多低於一般加油站的汽油，被多數會員認證是最喜歡的特殊福利，也是不少消費者選擇加入好市多會員的原因之一。不過，根據《華爾街日報》報導，好市多已悄悄提高汽油價格，以提高市場競爭力。然而，台灣好市多是否會跟進，仍有待觀察。
4.肉品與海鮮
好市多大份量的牛肉、豬肉、雞鴨肉與海鮮一直以超值優惠而聞名，不過這項優勢在通膨下出現了分歧。報導指，肉食者的成本極其高昂，到 2023 年，牛肉成本已上漲 11%，而且除非通膨消退，否則趨勢將持續下去。
5.玻璃杯
最近，好市多出售的玻璃杯，特別是Yeti 品牌價格有所上漲。過往可重複使用的飲料容器曾經是負擔得起的選擇，但現在可能已經超出好市多購物者的預算了。
雖然以上商品受通膨影響一直在漲價，但是在好市多財務長加蘭蒂（Richard Galanti）今年3月退休前，也會廣大會員帶來了降價的好消息，加蘭蒂最著名的是熱狗加飲料套餐，始終堅持佛心價1.5美元（台灣賣50元），40年凍漲。
加蘭蒂退休前最後一次財報會議宣布，由於通膨低於預期的1%，隨著供應鏈穩定和燃料價格下降，由於貨運成本和商品成本降低，包含老花眼鏡、品牌電池、San Pellegrino（聖沛黎洛） 氣泡礦泉水及品牌冷凍水果都將降價。