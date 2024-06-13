居家風水／廁所擺鏡子壞運勢！命理師揭「這7處」別放　有害健康

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大門正對的位置，或是玄關處，最不宜放置鏡子。當你一進門時，鏡子反射的正是你自己，這容易讓人感到不安。
2. 廚房
廚房門附近也不適合擺放鏡子。因為廚房平時較為昏暗，當你打開燈時突然看到自己的影像，容易受到驚嚇，增加心理負擔。
3. 陽台
陽台上也不宜擺放鏡子，特別是在夜晚，鏡子可能會反射外界的光線，讓人感到不安，甚至影響居住者的睡眠質量。
4. 廁所
廁所內部和門口也應避免擺放鏡子，因為這些位置的鏡子容易在開燈的瞬間反射出自己的影像，增加焦慮感。
5. 走廊盡頭
走廊盡頭擺放鏡子也是不建議的。很多人會在家中的走廊底部擺放一個大鏡子，這會導致每次走過走廊時，都會與鏡中的自己四目相對，容易產生不適感。
6. 小孩房
小孩房應避免擺放大面積的鏡子。孩子在剛睡醒、精神不集中的時候，一旦打開燈或進入房間，看到鏡中的自己容易產生錯覺，甚至感到害怕，影響他們的心理健康。
7. 父母房
父母房間同樣應避免擺放大面積的鏡子。因為人在剛睡醒時精神尚未完全恢復，一旦看到鏡中的影像，可能會感到驚嚇，影響情緒和健康。
不過鏡子該怎麼擺放會比較恰當？在大門進來後，可以將鏡子擺放在側邊，讓人需要轉身才能看到自己的影像，這樣就不容易被自己嚇到。此外，一些可收納的鏡子也是不錯的選擇，需要時取出使用，不需要時放在一旁，減少反射的機會。
林子玄老師建議，即使在房間擺放鏡子，也要避免使用大面積的物件，尤其不要讓鏡子直接照到床上，以降低在精神狀態不佳時被自己影像嚇到的可能性。可以考慮使用有蓋子的，在不使用時蓋上，減少對人的直接反射。
林子玄老師認為，合理擺放鏡子可以改善家居風水，創造一個輕鬆、舒適的居住環境。避免將鏡子擺放在容易讓人驚嚇的位置，有助於提升家中的氛圍，讓家人感到更加安心和愉快。