漏水墊底！6種讓人超崩潰惡鄰行為　第1名丁特、隋棠都被抱怨過

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觀察近三個月內網友針對「惡鄰居行為」相關話題的討論，可以發現多數網友認為頻繁製造「人為噪音」的鄰居最令人難以忍受。有一名網友便於討論區抱怨道，自己受鄰居的爛歌喉影響，待在家時也難以好好放鬆，直言「你的歌聲可不可以真的留給自己就好，聽得真的有點悲傷」，而對此不少網友深有同感，表示「就算唱好聽的～半夜擾人安寧也會不爽」。
此外，鄰居小孩的跑跳蹦聲、深夜時進出的摔門聲也是擾人清閒的元兇，深受其擾的網友哀號「每天都在跑跑跳跳尖叫，真的快要精神耗弱了⋯⋯」、「整晚都是聊天大笑的聲音，真的頭很痛」，提出希望鄰居能將心比心，有意識地降低音量。
製造「人為惡臭」也是多數網友厭惡的惡鄰居行為，其中，有民眾深受「燒金紙」的臭味所苦，說道「隔壁鄰居幾乎天天燒金紙，即使關窗仍聞到頭很暈，影響工作效率」，引來他人留言提供解決辦法「把他們每天燒的時間彙整上去，會派人來查」。
而「二手菸」更是許多人的惡夢，濃厚的菸臭味除了漫入室內空間外，甚至「晾在陽台的衣服都沾到」，讓網友不滿說道「大家活該吸你二手菸啊？」、「老菸槍幾乎聞不到自己身上的濃臭味，造成周遭的人很不舒服」。
此外，有網友提到鄰居總是「亂停車」，不僅造成附近住戶進出困難，危急時刻更可能導致路口堵塞、消防車救災受阻，直呼此行為不可取；更有人碰上有「偷窺」惡習的鄰居，不禁感嘆「遇到爛鄰居才知道以前人為什麼會說千金買房、萬金買鄰」，並呼籲大家「買房之前要調查好，多問多聽」。
住展雜誌發言人陳炳辰提醒，對付惡鄰居最好的方式是事前預防，買房時可挑選標榜隔音的建案，買新成屋或中古屋則留意社區布告欄，若有噪音檢舉、欠繳管理費等公告，就要特別留意，若是自住也最好避開戶數多及投資型社區；再者，入住前裝潢也可加強隔音窗等措施自保。