中壢火車站今晚熄燈！告別「最醜車站」 交管、臨時站路線一次看
曾被網友票選為「最醜車站」的中壢火車站今（15）晚熄燈走入歷史，車站內設置倒數計時留言牆，乘客紛紛留言寫下與車站的回憶。中壢火車站原址將拆除改建，中壢臨時新站明（16）啟用。中壢車站地下化後將呈現何風貌？何時蓋好？舊址拆除交管措施與臨時路進站路線，《NOWnews今日新聞》帶讀者一文掌握。
記者徐銘穗/綜合報導
中壢火車站平均每天旅運量超過4萬7千人，是全台運量排行第3的車站，但因為建物老舊、站內空間狹小等問題，有「最醜車站」惡名。2020年行政院核定桃園鐵路地下化計畫，將改建既有桃園、內壢、中壢3座車站，另新建鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮等5車站。
依照計畫，中壢車站地下化預計2033年完工通車，預計完工後地下1層為穿堂、地下2層為台鐵月台、地下3層為捷運，地面上將有桃園市政府及台鐵共同開發的3棟大樓。而因應中壢火車站拆除而興建的臨時站，明（16）天正式啟用。因應中壢火車站拆除工程，中壢火車站前站的行車動線有以下調整：
1.中壢區中和路（中正路至建國路段）調整為單行道
2.復興路（興建街到中和路段）及中和路（延平路到永樂路段）調整為雙向通行
3.元化路（中和路到中山路段）改為北上2車道、南下1車道
4.建國路(中正路至中和路段)則調整成公車專用道，其他車輛禁止進入。