師傅公開變頻冷氣裝機9大眉角 沒注意這1點！機器壞了可能被拒修
夏季氣溫逐年升高，人們對冷氣的需求日益增加，安裝冷氣不僅能夠提升生活品質，還有助於健康和工作效率的提高，但這個季節是裝冷氣的旺季，要找師傅恐怕有難度，究竟安裝冷氣之前有哪些眉角要注意，就讓安裝冷氣的師傅為大家解答。
家庭消費中心/綜合報導
分離式冷氣室內機主要功能是吹送冷氣，因此安裝重點是保留空間，讓冷氣達到最好的冷房效率，在請師傅來安裝冷氣時，有些細節需留心，距離天花板10~20公分，確保有足夠的迴風空間；出風口前方30~45公分避免有遮擋物，以免影響冷空氣循環害冷氣不涼；出風口不要直吹書桌或沙發等人會長時間待著的位置；而冷氣機最煩的就是漏水問題，容易造成室內家具浸水，冷氣集水盤是在室內機中，所以排水孔安裝位置也要注意，冷氣排水孔不應太高，避免影響排水效果，也可以跟師傅討論評估是否要安裝冷氣排水氣。
除了室內機之外，其實室外機安裝留心的枝微末節又更多了！尤其這關乎冷氣主要維修的地方，必須預留足夠的安全維修空間，否則未來出問題時，很可能會被師傅拒修，至於空間拿捏有5點眉角，包括室外機上方至少預留20公分、側邊預留60公分的維修空間；注意冷氣安裝的堅固性，有必要需裝設冷氣支架；室外機應安裝在通風良好、前方50公分內無遮擋的空間，以免影響散熱；若室外機會被陽光曝曬，可以考慮安裝在遮陽或遮雨棚，可延長冷氣使用年限；室外機底部不能小於陽台牆面30公分，避免師傅可能要跨出陽台圍欄維修。
另外，冷氣是春夏季的熱門電器用品，安裝的人數也多，常常預約都要等兩個禮拜以上，而冷氣師傅為了要趕場，每台的安裝時間就會縮短，一些小細節可能就少注意到，所以如果不急著吹冷氣的話，建議可以選10月到3月這段期間安裝，不僅不用排隊，天氣涼爽師傅施工也比較舒服。
但也要注意，因為分離式冷氣安裝分有室內機與室外機兩個部分，最基本的安裝施工時間約要3-4小時，如果有特殊安裝需求，例如冷氣埋暗管或裝設冷氣鐵籠，時間就會更長。