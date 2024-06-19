回家馬上開冷氣犯大忌！省電達人公開7大錯誤觀念　做錯電費暴漲

我是廣告 請繼續往下閱讀
首先，很多人認為將冷氣風量調成弱可以省電，但事實恰恰相反。丸山晴美指出，風量調弱會拉長降溫時間，導致電費增加。因此，她建議將風量調到自動模式，這樣可以更有效地控制室溫，達到省電效果。
二、罩子蓋住室外機
其次，不少人為了避免陽光直射，會用罩子蓋住室外機，但這種做法可能導致進風、出風口堵塞，增加空調運轉壓力，反而更耗電。丸山晴美建議，保持室外機周圍的通風是更好的選擇。
三、頻繁開關機
第三個常見的錯誤是頻繁開關機。開冷氣後，壓縮機會運轉直到室溫降到適宜，再保持低頻運轉。頻繁開關冷氣會使壓縮機負載增加，反而更耗電。她建議，讓冷氣穩定運轉比頻繁開關更省電。
四、出風口朝下
第四點錯誤是把出風口朝下。由於冷空氣較重，將出風口朝下會導致室內溫度不均，只讓腿部涼快，卻不能有效降低整體室溫。丸山晴美建議，應該將出風口朝上，讓冷空氣自然下降，達到更均勻的降溫效果。
五、回家立刻關窗開冷氣
很多人回家後第一件事就是關窗開冷氣，但這樣做會讓室內的熱空氣無法排出，增加冷氣的負荷。正確的方法應該是先開窗通風，排出室內的熱空氣，再開冷氣，這樣可以減少冷氣的運轉壓力，達到省電的效果。
六、不常洗濾網
濾網積塵會影響空氣流通，增加空調的耗電量。丸山晴美建議，每兩週清洗一次濾網，可以保持冷氣的高效運轉，降低耗電量。
七、常用除濕模式
最後一個常見的錯誤是使用除濕模式。一般來說，冷氣模式比除濕模式更省電。丸山晴美指出，最省電的模式是冷氣除濕，其次是冷氣模式，然後才是除濕模式。因此，在高溫潮濕的天氣下，應選擇冷氣除濕或冷氣模式。
總結來說，夏季使用冷氣時，應該避免這些常見的錯誤觀念，選擇正確的使用方法，既能享受清涼，又能節省電費。丸山晴美的建議不僅實用，而且簡單易行，值得我們參考和應用。