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回家馬上開冷氣犯大忌！省電達人公開7大錯誤觀念　做錯電費暴漲

▲改掉冷氣省電NG觀念，採用正確省電方法，讓民眾荷包不縮水。（圖／家庭消費中心攝）
▲改掉冷氣省電NG觀念，採用正確省電方法，讓民眾荷包不縮水。（圖／家庭消費中心攝）

家庭消費中心/綜合報導

夏季炎熱，冷氣成為家家戶戶的必需品，但夏季越來越熱，開冷氣也造成額外的電費，如何在享受清涼的同時節省電力，成為許多人關心的問題。日本省錢達人丸山晴美整理出了7個常見的冷氣省電NG觀念，並提供正確的省電方法，讓民眾能更省荷包。

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一、風量調弱
首先，很多人認為將冷氣風量調成弱可以省電，但事實恰恰相反。丸山晴美指出，風量調弱會拉長降溫時間，導致電費增加。因此，她建議將風量調到自動模式，這樣可以更有效地控制室溫，達到省電效果。

二、罩子蓋住室外機
其次，不少人為了避免陽光直射，會用罩子蓋住室外機，但這種做法可能導致進風、出風口堵塞，增加空調運轉壓力，反而更耗電。丸山晴美建議，保持室外機周圍的通風是更好的選擇。

三、頻繁開關機
第三個常見的錯誤是頻繁開關機。開冷氣後，壓縮機會運轉直到室溫降到適宜，再保持低頻運轉。頻繁開關冷氣會使壓縮機負載增加，反而更耗電。她建議，讓冷氣穩定運轉比頻繁開關更省電。

▲大家普遍都認為冷氣機的「除濕功能」很耗電，但達人直言，在適當的時間開啟冷氣除濕功能，反而比較省電。（圖／記者徐銘穗攝）
▲冷氣頻繁開關機會使壓縮機負載增加，耗電量也增加。（圖／記者徐銘穗攝）
四、出風口朝下
第四點錯誤是把出風口朝下。由於冷空氣較重，將出風口朝下會導致室內溫度不均，只讓腿部涼快，卻不能有效降低整體室溫。丸山晴美建議，應該將出風口朝上，讓冷空氣自然下降，達到更均勻的降溫效果。

五、回家立刻關窗開冷氣
很多人回家後第一件事就是關窗開冷氣，但這樣做會讓室內的熱空氣無法排出，增加冷氣的負荷。正確的方法應該是先開窗通風，排出室內的熱空氣，再開冷氣，這樣可以減少冷氣的運轉壓力，達到省電的效果。

六、不常洗濾網
濾網積塵會影響空氣流通，增加空調的耗電量。丸山晴美建議，每兩週清洗一次濾網，可以保持冷氣的高效運轉，降低耗電量。

七、常用除濕模式
最後一個常見的錯誤是使用除濕模式。一般來說，冷氣模式比除濕模式更省電。丸山晴美指出，最省電的模式是冷氣除濕，其次是冷氣模式，然後才是除濕模式。因此，在高溫潮濕的天氣下，應選擇冷氣除濕或冷氣模式。

總結來說，夏季使用冷氣時，應該避免這些常見的錯誤觀念，選擇正確的使用方法，既能享受清涼，又能節省電費。丸山晴美的建議不僅實用，而且簡單易行，值得我們參考和應用。
 

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