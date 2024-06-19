又犯案！惡男出獄7天持刀搶劫美容師 一審判處4年6個月
今年1月31日，台北市士林區某間護膚店，發生一起強劫案。一名55歲的陳姓男子來到店裡消費，結帳時突然拿出美工刀，架住邱姓美容師的脖子，要求交出財物，隨之逃逸。案發3天後，在網咖落網，遭檢方起訴收押，一審判決出爐，判處4年6個月有期徒刑。
實習記者張保羅／綜合報導
據了解，事發當天，陳男以消費為由，闖入美崙街某間連鎖護膚店，在結帳時忽然掏出美工刀，威脅邱姓美容師交出財物，所幸美容師相當冷靜，佯裝翻找包包，實則趁機報警。陳男見事跡敗露，隨即逃離現場，經警方循線追查後，於台北市大同區某網咖落網。
然而，這並非陳男第一次犯案，有過多次竊盜、強盜前科的他，甫在今年01月24日出獄，同年01月31日又強劫護膚店，出獄才7天就犯案。陳男坦承過去經營刺青店不善，導致生活困頓，實在因為沒錢才會屢次犯案。
檢方認為，陳男用美工刀架在美容師頸部，犯案動機明顯，依加重強盜未遂起訴羈押。士林地院一審宣判，陳男攜帶兇器強盜未遂，判處有期徒刑4年6個月。
※【NOWnews 今日新聞
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