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4錯誤省電動作！美能源實驗室證實：3家電「節能模式」反而更耗電

▲太頻繁拔插頭有可能損壞插座內部的彈簧，建議採定時器或具備獨立開關的插座，相對方便安全。（圖／家庭消費中心攝）
▲太頻繁拔插頭有可能損壞插座內部的彈簧，建議採定時器或具備獨立開關的插座，相對方便安全。（圖／家庭消費中心攝）

家庭消費中心/綜合報導

節電已成為許多人日常生活中的重要課題，無論是為了節省電費還是環保。然而，一些常見的節電方法不僅無效，甚至可能適得其反，增加電器耗損和耗電量。以下4個常見的錯誤節電方式，看看你是否也曾中招。

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1. 經常開關電器
許多人認為不使用電器時應關閉以節省電力。然而，頻繁開關電器可能適得其反，特別是對燈泡和其他電器來說。如果只是短暫離開如10分鐘，隨手關燈可能會縮短燈泡壽命。此外，重啟電器通常比保持運行更耗電。例如，電腦、空調等設備在重啟時所需的電力遠高於待機時的耗電量。因此，如果預計不久後需要再次使用，最好保持電器運行狀態。

2. 將家電溫度調至極端
為了快速達到舒適的溫度，有些人會將空調或暖爐設定到極端溫度。這種做法並不會節省電力，反而會增加能源消耗。極端溫度設定會讓電器持續高強度運行，導致更高的電費。最有效的做法是使用自動模式，讓電器根據室內溫度自動調節，這樣可以減少運行時間，節省能源。

3. 太信任節能模式
美國國家可再生能源實驗室（NREL）研究表明，部分電器的節能模式可能反而增加耗電量。比如，電視機的節能模式會降低亮度和色彩深度，雖然表面上看是節電，但實際上畫面質量下降可能讓用戶調高其他設置，導致總耗電量增加。同樣地，洗衣機和洗碗機的節能模式通常延長運行時間以節省水和電，這樣反而可能導致更高的總耗電量。因為需要更長時間來完成清洗，並可能需要多次運行。

▲不少人選擇用完洗衣機把蓋子關上，是怕有髒東西或小強等跑進去。（圖／記者徐銘穗攝）
▲洗衣機的「節能模式」通常延長運行時間以節省水和電，但這樣反而可能導致更高的總耗電量。（圖／記者徐銘穗攝）
4. 不用電器時拔掉插頭
許多人相信，拔掉不使用的電器插頭可以徹底節電。然而，頻繁拔插插頭可能損壞插座內部的彈簧，增加灰塵進入風隙的風險，導致接觸不良或短路，甚至引發火花和安全隱患。相反，使用定時器或具備獨立開關的插座，可以更有效地管理待機耗電，既安全又方便。

錯誤的節電方式不僅無法節省電費，還可能增加耗電量，導致更高的電費支出。了解並避免這些誤區，才能真正做到節能省電，實現環保目標。正確的省電方法不僅在於選擇合適的電器設置，還需要合理使用，才能避免因小失大。

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