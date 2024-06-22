守財庫先看廚房！5風水禁忌「1格局超常見」　專家警告：人財兩失

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禁忌1「水火煞」：水槽和火爐太近
簡少年指出，「水火煞」是指廚房「水槽」和」「火爐」距離太近，一般而言距離小於45~60公分就是太近。他表示，古人說「水火不容難生金」，認為水槽和火爐太近，難以保存財富，如果從現代概念來看，其實就是「生熟分開」，以免造成細菌汙染，形成衛生和健康疑慮。
水火煞該如何化解？簡少年建議，可用隔板加以區隔生食和熟食區域，料理時會因會隔板，想起要多洗手。此外，若是空間足夠，可設計成L型或ㄇ字型廚房，甚至是多家張桌子隔開就能化解。
禁忌2「冰火煞」：冰箱直對爐火
「冰火煞」是指冰箱正對爐火。簡少年指出，人在爐火前料理時，前面是火的熱氣，後面是冰箱的寒氣，日子久了會影響血液循環，恐會造成背部健康問題。
簡少年表示，化解冰火煞最簡單的方式，就是把冰箱挪開，或者和爐火保持較長距離。此外，如果預算夠的話，也可在冰箱外加裝滑門，可以化解煞氣，還能藏財。
禁忌3「樑壓灶」：樑壓爐火上方
「樑壓灶」是指火爐上的樑柱太低，而形成壓迫感。簡少年指出，長時間下來，容易造成頭部壓迫感，形成血液循環不佳甚至頭痛問題。
他建議，可透過裝修來化解樑壓灶，加裝吊櫃、收納櫃，或是將樑柱用裝潢手法包起來做修飾，形成視覺上的「擋煞」，就能化解風水上問題。
禁忌4「廚風煞」：爐火後方有窗
「廚風煞」指爐火後面有窗戶，外面的風吹進來，容易把爐火吹熄，不僅影響烹飪，窗戶也會讓廚房被看光光，在風水上就會形成難以聚財，甚至破財。
簡少年指出，化解廚風煞最簡單方法就是把窗戶關上，避免風吹入廚房，並且在窗戶貼上有色隔熱紙或是壁貼等，不讓人從外面可以一眼看透廚房，就能化解煞氣。
禁忌5：廚房正對或背對神明桌
簡少年指出，廚房正對或背對神明桌是5禁忌中的風水大忌，因為廚房容易有油煙、廚餘等異味，如果神明桌就在廚房附近，有對神明不敬之意，後續也影響財庫，造成人丁不安。
要如何化解？簡少年建議，最好避免讓神明桌與廚房太近，要是空間條件不允許的話，神明桌和廚房間可設置櫥櫃加以隔離，若是神明桌背對廚房，也可以加厚水泥牆或是加裝拉門，避免油煙干擾補強。