不只開冷氣！居家抗夏消暑3大關鍵對策 不怕大腿出汗留尷尬汗漬
象署高溫警報頻發，夏天正式降臨！在家裡除了開冷氣以外，還有什麼消暑對策？家居品牌HOLA和樂家居分享「居家抗夏全攻略」，從居家最困擾的3大關鍵「空氣舒適度、膚觸溫度、嗅覺感受」著手，消滅炎夏帶來的黏膩感，恢復清爽日常。HANDS台隆手創館也推出涼風扇專區，科技沁涼圍巾、渦輪手持扇，出門在外也能隨身吹涼涼。
記者徐銘穗/綜合報導
關鍵1：空氣循環
HOLA指出，夏天家居舒適感除了與溫度有關，「空氣是否有效循環」更是常被忽略卻至關重要的一環。選擇循環扇搭配冷氣，不僅能讓冷熱空氣有效對流，循環的氣流更能讓接觸身體的風柱化作綿柔的觸感，長時間待在家皮膚也不會感覺到不舒服，為整體空間帶來去悶散熱的效果，故近年循環扇已成為民眾在選購消暑電器時的優先選擇。
關鍵2：調解恆溫
坐著就流汗、大腿在椅子上留下汗漬是台灣民眾在夏天的共同經驗，市面上有許多快速降溫的產品具有短暫效果，但卻只有短暫效果，因此「調節恆溫」及「長效涼感」才是挑選涼感材質的關鍵。可換上冰紗等涼感的腰靠、椅墊以及涼被，即使夏天容易出汗，也能保持清爽膚觸。
關鍵3：嗅覺感受
HOLA指出，你是否也有走進冷氣房，卻因為空氣中有一股沈重、悶濕感，而想要轉頭離開的經驗呢？其實嗅覺感受也會大幅影響人們對於空間舒適度的評價，夏天若長時間待在家，汗味及各種異味交雜，會讓人更無法靜下心來。可在室內添置擴香等薰香，或是用身體噴霧，讓居家空氣更清新舒適。
HANDS台隆手創館也推出外出涼風扇專區，科技沁涼圍巾、渦輪手持扇，出門在外也能隨身吹涼涼，長時間戶外活動也不再害怕被酷暑侵襲。