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不只開冷氣！居家抗夏消暑3大關鍵對策　不怕大腿出汗留尷尬汗漬

▲不只開冷氣，居家抗夏攻略，可從空氣舒適度、膚觸溫度、嗅覺感受3大關鍵著手。（圖／HOLA提供）
▲不只開冷氣，居家抗夏攻略，可從空氣舒適度、膚觸溫度、嗅覺感受3大關鍵著手。（圖／HOLA提供）

記者徐銘穗/綜合報導

象署高溫警報頻發，夏天正式降臨！在家裡除了開冷氣以外，還有什麼消暑對策？家居品牌HOLA和樂家居分享「居家抗夏全攻略」，從居家最困擾的3大關鍵「空氣舒適度、膚觸溫度、嗅覺感受」著手，消滅炎夏帶來的黏膩感，恢復清爽日常。HANDS台隆手創館也推出涼風扇專區，科技沁涼圍巾、渦輪手持扇，出門在外也能隨身吹涼涼。

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關鍵1：空氣循環

HOLA指出，夏天家居舒適感除了與溫度有關，「空氣是否有效循環」更是常被忽略卻至關重要的一環。選擇循環扇搭配冷氣，不僅能讓冷熱空氣有效對流，循環的氣流更能讓接觸身體的風柱化作綿柔的觸感，長時間待在家皮膚也不會感覺到不舒服，為整體空間帶來去悶散熱的效果，故近年循環扇已成為民眾在選購消暑電器時的優先選擇。

▲小宅居家推薦「NICONICO美型桌立兩用循環扇」，3段風速可調，有桌、立扇模式，內建指示燈可當作小夜燈使用。（圖／HOLA提供）
▲小宅居家推薦「NICONICO美型桌立兩用循環扇」，3段風速可調，有桌、立扇模式，內建指示燈可當作小夜燈使用。（圖／HOLA提供）
關鍵2：調解恆溫

坐著就流汗、大腿在椅子上留下汗漬是台灣民眾在夏天的共同經驗，市面上有許多快速降溫的產品具有短暫效果，但卻只有短暫效果，因此「調節恆溫」及「長效涼感」才是挑選涼感材質的關鍵。可換上冰紗等涼感的腰靠、椅墊以及涼被，即使夏天容易出汗，也能保持清爽膚觸。

▲夏天最怕大腿流汗在椅子上留下尷尬汗漬，「SNOW TOUCH 涼感記憶腰靠墊」及「SNOW TOUCH 涼感記憶美臀墊」，表布瞬涼、支撐性佳，久坐也不悶熱。（圖／HOLA提供）
▲夏天最怕大腿流汗，在椅子上留下尷尬汗漬，「SNOW TOUCH 涼感記憶腰靠墊」及「SNOW TOUCH 涼感記憶美臀墊」，表布瞬涼、支撐性佳，久坐也不悶熱。（圖／HOLA提供）
關鍵3：嗅覺感受

HOLA指出，你是否也有走進冷氣房，卻因為空氣中有一股沈重、悶濕感，而想要轉頭離開的經驗呢？其實嗅覺感受也會大幅影響人們對於空間舒適度的評價，夏天若長時間待在家，汗味及各種異味交雜，會讓人更無法靜下心來。可在室內添置擴香等薰香，或是用身體噴霧，讓居家空氣更清新舒適。

▲嗅覺感受會影響對空間舒適度的評價，英國「Aery陶瓷擴香瓶系列」可以作為室內薰香，也能讓空氣更清新。（圖／HOLA提供）
▲嗅覺感受會影響對空間舒適度的評價，英國「Aery陶瓷擴香瓶系列」可以作為室內薰香，也能讓空氣更清新。（圖／HOLA提供）
HANDS台隆手創館也推出外出涼風扇專區，科技沁涼圍巾、渦輪手持扇，出門在外也能隨身吹涼涼，長時間戶外活動也不再害怕被酷暑侵襲。

▲FUNY冷暖科技圍巾，四季適用，夏日可調節至20ºC、冬天可調至28ºC，Type C隨充即用。（圖／HANDS提供）
▲FUNY冷暖科技圍巾，四季適用，夏日可調節至20ºC、冬天可調至28ºC，Type C隨充即用。（圖／HANDS提供）
▲ONPRO 二代小夜燈涼風扇，USB-C預先充飽電，防滑強力夾底座設計，可站立於桌面或扣夾使用，無死角180度風向調整、低噪出風，最適合菜籃手推族、嬰兒車使用。（圖／HANDS提供）
▲ONPRO 二代小夜燈涼風扇，USB-C預先充飽電，防滑強力夾底座設計，可站立於桌面或扣夾使用，無死角180度風向調整、低噪出風，最適合菜籃手推族、嬰兒車使用。（圖／HANDS提供）
▲KINYO魔方吐司充電風扇，超輕薄100g隨身風扇，外攜無負擔，可手持、頸掛、立於桌面使用，還可作為手機支架，強勁出風可續航5小時，適合戶外活動使用。（圖／HANDS提供）
▲KINYO魔方吐司充電風扇，超輕薄100g隨身風扇，外攜無負擔，可手持、頸掛、立於桌面使用，還可作為手機支架，強勁出風可續航5小時，適合戶外活動使用。（圖／HANDS提供）

 

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